艾米利亚·罗马涅大奖赛：维斯塔潘顶住诺里斯冲击，重返胜利轨道

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
尽管本周末的杆位来得艰难，但比赛开始后，维斯塔潘似乎完全掌握了比赛的主动权，前两圈后就跑出了DRS范围，领先优势一度超过了 7 秒。然而从中性胎换成硬胎之后，尤其进入最后阶段，荷兰人的轮胎开始急剧衰退，相反诺里斯凭借更理想的轮胎逐渐追上，并且大有超越之势。
不仅如此，由于在比赛早期阶段两次四轮驶出赛道边界，维斯塔潘再有一次违规就将受罚。在迈阿密实现大奖赛首胜的诺里斯，在还剩三圈时把差距缩小到 1.1 秒，但是倒数第二圈过后，他没能达到启用DRS所需的一秒范围。这使得维斯塔潘以0.725秒惊险地第一个冲过终点线，同时进一步扩大了他在车手年度积分榜上的领先优势——48分。
在法拉利的主场，尽管查尔斯·莱克勒克试图追赶，但无法真正接近从第一排发车的两辆赛车，最终获得第三名，但成为2006年迈克尔·舒马赫之后第一位登上伊莫拉领奖台的法拉利车手。
原本排位赛中名列第二的奥斯卡·皮亚斯特雷，由于在Q1里阻挡了凯文·马格努森做计时圈而被罚退后三个发车位。在难以超车的伊莫拉，这对他是巨大的影响，因为他在第一阶段里对前进到第四发车的卡洛斯·塞恩斯毫无办法。
虽然通过早进站策略，澳大利亚人成功超过了塞恩斯，但无法追上莱克勒克，只能接受第四名的结果。西班牙人则以第五名完赛。
梅赛德斯取得了本赛季开始以来最好的比赛成绩，由刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔分获第六七名。前者一度遇险冲上了砂石区，好在没有太大影响。比赛尾声阶段，在大多数赛车都采用一停时，梅赛德斯让原本位置更靠前的拉塞尔多进了一次站。年轻的英国人在比赛临近结束前询问车队，是否可以让他回到队友身前，但得到否定的答案。不过他依靠较新的轮胎，做出了本场最快单圈，并拿到了对应的额外一分。
赛后，梅赛德斯领队托托·沃尔夫解释称，之所以拒绝了拉塞尔的请求，因为根据进站前的车速，他注定会被汉密尔顿超过，因为他的轮胎衰竭超过了预期，而且有可能落到塞尔吉奥·佩雷兹身后，所以保险起见让他更换了轮胎。
墨西哥人度过了一个艰难的周末，当维斯塔潘在周六强势逆转夺下杆位时，他无缘进入Q3，只能从第11位发车。而梅赛德斯采取行动后，他最终只是前进到第八名。
阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔用中性胎执行了超长的第一阶段，这使得他得以利用第二阶段里硬胎较新的优势，在赛道上超过了哈斯的尼科·霍肯博格和RB的角田裕毅，为车队获得第九名。
角田帮助RB在伊莫拉的主场抢下最后一分，同时个人本赛季积分达到15分，继续名列车手年度积分榜前十。
两名哈斯车手以第11和12名的成绩完成比赛，领先另一位RB车手丹尼尔·里卡多，随后是Alpine的埃斯特班·奥康。
从第17位发车的周冠宇采用了反向的策略，以硬胎开始比赛，最终名列第17位。最后阶段，他在与奥康的位置争夺中遭到了挤兑，险些冲出赛道。然而，赛会干事在查看之后没有做出任何行动。
皮埃尔·加斯利、洛根·萨金特、瓦尔特利、博塔斯和费尔南多·阿隆索排在最后四位。由于阿斯顿·马丁对赛车做了调校修改，西班牙人从维修区用软胎开始比赛。在开局没有任何事故带来安全车的情况下，车队实际把整场比赛作为测试。
亚历山大·阿尔本是唯一没有完赛的车手，从中间位置发车的他在执行既定的进站时，右前轮没有完全栓上就启动离开，这宣告了他的比赛提前结束。虽然泰国车手以非常缓慢的速度完成了一整圈，在确保有问题车轮没有脱落的情况下回到维修区来重新固定轮胎，但无法帮助他躲避处罚——10秒罚停。最终，威廉姆斯在第48圈让他回到维修区退赛。
值得一提的是，在比赛开始之前，维斯塔潘的Team Redline电竞车队赢得了纽博格林24小时虚拟赛的胜利。尽管荷兰人大部分时间里没有参与，但在周六拿到真实世界的杆位之后，在晚上使用跟随他到伊莫拉的专业模拟器驾驶了几个小时。
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