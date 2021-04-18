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艾米利亚·罗马涅大奖赛：维斯塔潘强势胜出，汉密尔顿撞墙仍追到第二

红牛车手马克斯·维斯塔潘在先下雨后变干的艾米利亚·罗马涅大奖赛中取得一场激动人心的胜利，而刘易斯·汉密尔顿在梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯与威廉姆斯车手乔治·拉塞尔相撞引发的红旗后，从第九位追回到第二。

艾米利亚·罗马涅大奖赛：维斯塔潘强势胜出，汉密尔顿撞墙仍追到第二

比赛开始前开始下雨，所有车手不得不雨地轮胎比赛。虽然汉密尔顿从杆位发车出色，但是从英国人身后起步的维斯塔潘强势地从外线冲出，并在1号弯里把梅赛德斯赛车挤出了进弯路线。汉密尔顿不得不轧过路肩，导致了鼻翼受损。

尽管如此，七届世界冠军此后开始了追击。维斯塔潘在第27圈先进站换上干胎，而梅赛德斯在下一圈召回自己的车手。然而，右前轮更换出现了差池，导致换胎耗时4秒，使得汉密尔顿出站时，红牛赛车刚好驶过。

两名领先的车手换上中性胎后展开拉锯。汉密尔顿在第30圈刚刚把差距缩小到2秒左右，却不慎在后一圈想尽快超过被套圈的赛车时，在Tosa弯冲出了赛道。他试图修正方向，但无法避开护墙。眼看身后的赛车已经过去，W12陷在沙石地但没有熄火，汉密尔顿设法安全地倒车离开了险境。

然而就在此时，积分区后端的博塔斯与拉塞尔在2号弯前发生了剧烈的碰撞。威廉姆斯车手试图超车时，车轮轧到了湿滑的草地后失控，直接撞上了芬兰人。由于速度过快，产生了巨大的能量，两辆赛车碎片四散了一地。赛会不得不出示红旗中断了比赛，以便清理赛道。此时，汉密尔顿已经返回了赛道，尽管他落到了第九位。

当赛道终于清理完成，比赛在第35圈以行进间发车的方式重新开始。维斯塔潘稳稳地守住第一。汉密尔顿在身前的日本新秀角田裕毅打转失控后，开始向前猛追。倒数第五圈，他终于超过了迈凯伦车手兰多·诺里斯，重新回到了第二位。

此时，维斯塔潘已经一骑绝尘，最终以20秒的优势，取得了本赛季第一场胜利，第一次在意大利土地上登顶的同时，收获了个人F1生涯的第11胜。

不过，汉密尔顿在第60圈做出了全场最快单圈时间1分16.702秒，拿到了额外的一分。这意味着在俩人各自收获一场胜利和一个第二名的情况下，英国人以一分的优势继续领跑车手年度积分榜。

排位赛Q3里被取消单圈时间后的努力斯，从第七位开始比赛。第18圈，车速更快的他，超过了队友丹尼尔·里卡多。当比赛重新开始后，诺里斯立即干净利落地超过法拉利的查尔斯·莱克勒克。最后阶段，面对汉密尔顿的施压，英国小伙奋力抵挡多圈后还是招架不住。不过，他成功第二次登上领奖台，也实现了英国车手自2012年中国大奖赛后第一次两位车手同时登上领奖台。

本场比赛莱克勒克表现出色。第四位发车的他，一开始就超过了进攻汉密尔顿不成反而丢失节奏的佩雷兹。此后，他就一直守在第三，直到红旗出现时，因为汉密尔顿的冲出赛道，而前进到第二位。

被诺里斯在比赛恢复后超过后，莱克莱克原先有希望为法拉利登上领奖台，直到汉密尔顿追上。而原本他还能利用与迈凯伦车手不到一秒的差距，使用DRS防守，但是掉出了这个距离后就无能为力，最终屈居第四。

值得一提的是，排位赛止步第11位的卡洛斯·塞恩斯完成了一场出色的比赛，在比赛中断前已经处在直接竞争对手里卡多身前。最终，他获得第五名，领先澳大利亚人。

阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔获得第七名，而皮埃尔·加斯利、基米·莱科宁和埃斯特班·奥康分获第八九十名。

当奥康进入积分区时，他的新队友、二届世界冠军费尔南多·阿隆索与积分区擦肩而过。佩雷兹的周末先扬后抑。

开场圈，他刚被莱克勒克超过，由于威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲的撞墙退赛，安全车出动，并且领跑到第6圈结束。不久后，红牛车手收到了关于墨西哥人在安全车下超车的罚单。原来他曾经滑出赛道，然后超过了身前的两辆赛车回到第四，为此被罚10秒。红牛选择了在他进站时接受处罚，这直接毁掉了墨西哥人的比赛，未能进入积分区。

角田裕毅连续两场进入积分区的希望，因为红旗后比赛重新开始时的打滑而葬送。不仅如此，他还因为违反赛道界限规则，而被加时5秒，最终名列第13位。

安东尼奥·吉奥维纳兹名列第14。当两辆哈斯赛车完成比赛时，阿斯顿·马丁在倒数第二圈因机械问题召回了塞巴斯蒂安·维特尔。

德国人的比赛可谓噩梦。因为在开赛前倒计时5分钟时没有安装上轮胎，他被罚退到维修区开始比赛，而且还受罚10秒。

Cla Driver Chassis Time
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 22.000
3 United Kingdom Lando Norris McLaren 23.702
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 25.579
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 27.036
6 Australia Daniel Ricciardo McLaren 51.220
7 Canada Lance Stroll Aston Martin 51.909
8 France Pierre Gasly AlphaTauri 52.818
9 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'04.773
10 France Esteban Ocon Alpine 1'05.704
11 Spain Fernando Alonso Alpine 1'06.561
12 Mexico Sergio Perez Red Bull 1'07.151
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 1'13.184
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 lap
15 Germany Sebastian Vettel Aston Martin  
16 Germany Mick Schumacher Haas 2 laps
17 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 2 laps
  Finland Valtteri Bottas Mercedes  
  United Kingdom George Russell Williams  
  Canada Nicholas Latifi Williams  
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