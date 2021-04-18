艾米利亚·罗马涅大奖赛：维斯塔潘强势胜出，汉密尔顿撞墙仍追到第二

比赛开始前开始下雨，所有车手不得不雨地轮胎比赛。虽然汉密尔顿从杆位发车出色，但是从英国人身后起步的维斯塔潘强势地从外线冲出，并在1号弯里把梅赛德斯赛车挤出了进弯路线。汉密尔顿不得不轧过路肩，导致了鼻翼受损。

尽管如此，七届世界冠军此后开始了追击。维斯塔潘在第27圈先进站换上干胎，而梅赛德斯在下一圈召回自己的车手。然而，右前轮更换出现了差池，导致换胎耗时4秒，使得汉密尔顿出站时，红牛赛车刚好驶过。

两名领先的车手换上中性胎后展开拉锯。汉密尔顿在第30圈刚刚把差距缩小到2秒左右，却不慎在后一圈想尽快超过被套圈的赛车时，在Tosa弯冲出了赛道。他试图修正方向，但无法避开护墙。眼看身后的赛车已经过去，W12陷在沙石地但没有熄火，汉密尔顿设法安全地倒车离开了险境。

然而就在此时，积分区后端的博塔斯与拉塞尔在2号弯前发生了剧烈的碰撞。威廉姆斯车手试图超车时，车轮轧到了湿滑的草地后失控，直接撞上了芬兰人。由于速度过快，产生了巨大的能量，两辆赛车碎片四散了一地。赛会不得不出示红旗中断了比赛，以便清理赛道。此时，汉密尔顿已经返回了赛道，尽管他落到了第九位。

当赛道终于清理完成，比赛在第35圈以行进间发车的方式重新开始。维斯塔潘稳稳地守住第一。汉密尔顿在身前的日本新秀角田裕毅打转失控后，开始向前猛追。倒数第五圈，他终于超过了迈凯伦车手兰多·诺里斯，重新回到了第二位。

此时，维斯塔潘已经一骑绝尘，最终以20秒的优势，取得了本赛季第一场胜利，第一次在意大利土地上登顶的同时，收获了个人F1生涯的第11胜。

不过，汉密尔顿在第60圈做出了全场最快单圈时间1分16.702秒，拿到了额外的一分。这意味着在俩人各自收获一场胜利和一个第二名的情况下，英国人以一分的优势继续领跑车手年度积分榜。

排位赛Q3里被取消单圈时间后的努力斯，从第七位开始比赛。第18圈，车速更快的他，超过了队友丹尼尔·里卡多。当比赛重新开始后，诺里斯立即干净利落地超过法拉利的查尔斯·莱克勒克。最后阶段，面对汉密尔顿的施压，英国小伙奋力抵挡多圈后还是招架不住。不过，他成功第二次登上领奖台，也实现了英国车手自2012年中国大奖赛后第一次两位车手同时登上领奖台。

本场比赛莱克勒克表现出色。第四位发车的他，一开始就超过了进攻汉密尔顿不成反而丢失节奏的佩雷兹。此后，他就一直守在第三，直到红旗出现时，因为汉密尔顿的冲出赛道，而前进到第二位。

被诺里斯在比赛恢复后超过后，莱克莱克原先有希望为法拉利登上领奖台，直到汉密尔顿追上。而原本他还能利用与迈凯伦车手不到一秒的差距，使用DRS防守，但是掉出了这个距离后就无能为力，最终屈居第四。

值得一提的是，排位赛止步第11位的卡洛斯·塞恩斯完成了一场出色的比赛，在比赛中断前已经处在直接竞争对手里卡多身前。最终，他获得第五名，领先澳大利亚人。

阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔获得第七名，而皮埃尔·加斯利、基米·莱科宁和埃斯特班·奥康分获第八九十名。

当奥康进入积分区时，他的新队友、二届世界冠军费尔南多·阿隆索与积分区擦肩而过。佩雷兹的周末先扬后抑。

开场圈，他刚被莱克勒克超过，由于威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲的撞墙退赛，安全车出动，并且领跑到第6圈结束。不久后，红牛车手收到了关于墨西哥人在安全车下超车的罚单。原来他曾经滑出赛道，然后超过了身前的两辆赛车回到第四，为此被罚10秒。红牛选择了在他进站时接受处罚，这直接毁掉了墨西哥人的比赛，未能进入积分区。

角田裕毅连续两场进入积分区的希望，因为红旗后比赛重新开始时的打滑而葬送。不仅如此，他还因为违反赛道界限规则，而被加时5秒，最终名列第13位。

安东尼奥·吉奥维纳兹名列第14。当两辆哈斯赛车完成比赛时，阿斯顿·马丁在倒数第二圈因机械问题召回了塞巴斯蒂安·维特尔。

德国人的比赛可谓噩梦。因为在开赛前倒计时5分钟时没有安装上轮胎，他被罚退到维修区开始比赛，而且还受罚10秒。