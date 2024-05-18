艾米利亚·罗马涅大奖赛排位赛：维斯塔潘强势回归摘下杆位

红牛RB20赛车在周五平衡不佳，而迈凯伦升级后的MCL38赛车延续了从迈阿密以来的强劲速度，使得兰多·诺里斯、奥斯卡·皮亚斯特雷和为法拉利主场比赛的查尔斯·莱克勒克一起成为杆位的热门争夺者。

然而，红牛经过调整后，在第三节自由练习里找回一些赛车的性能，而排位赛Q1开始后维斯塔潘逐渐找到感觉，在前两个阶段都做出最快时间。

Q3开始后，荷兰人在第一个计时圈做出1分14.869秒，诺里斯以1分14.942秒紧随其后，莱克勒克同样以微弱的劣势排在第三。

最后一轮冲刺时，维斯塔潘继续进步，虽然幅度不大，但提高到1分14.746秒。诺里斯的第二圈达到1分14.837秒，而莱克勒克提升到1分14.869秒。此时，更晚冲线的皮亚斯特雷走出一圈1分14.820秒，这让他超过队友和法拉利车手，上升到第二。不过，澳大利亚人涉嫌在Q1里阻挡，受到了赛会的调查，这有可能让他失去第一次在周日大奖赛里从第一排发车的机会。

另一位法拉利车手卡洛斯·塞恩斯没有机会向杆位发起冲击，取得第五名。而他的最快时间仅仅比梅赛德斯的乔治·拉塞尔快0.001秒，后者成为较快的梅赛德斯车手，将从第三排发车。

角田裕毅在RB主场的排位赛里表现突出，在前两个阶段双双进入前四。日本车手名列第七，排在七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿身前。丹尼尔·里卡多帮助RB实现了两辆赛车进入Q3，并且将在哈斯车手尼科·霍肯博格身前开始比赛。

在红牛成功调整了赛车后，塞尔吉奥·佩雷兹却爆冷止步于Q2，他只相差当时排名第十的里卡多0.015秒。两辆Alpine赛车都进入了第二阶段，但当埃斯特班·奥康位于第12名时，皮埃尔·加斯利只排在第15位。兰斯·斯特罗尔和亚历山大·阿尔本分列第13和14位。

周冠宇整个周末并不顺利，赛车在三节排位赛里遇到了各种问题。Q1开始后他多次报告转向过度。在最后一次尝试后，中国小将距离及格线0.23秒，无缘进入下一轮，并且排在队友瓦尔特利·博塔斯身后，列第17位。

芬兰人原本有望进入Q2，但被梅赛德斯前队友汉密尔顿挤到淘汰区，而俩人只有0.022秒的差距。与此同时，凯文·马格努森在做最后一个计时圈时遇到了没有处于飞行圈的皮亚斯特雷，赛车严重侧滑后没有进步太多，排名位于周冠宇之后。

威廉姆斯的洛根·萨金特原本排在周冠宇身前，但他的最后一个计时圈因为在9号弯出了边界而被取消，由于他先前一圈同样违反了赛道界限规则，因而没有任何时间，滑落到最后一位。

费尔南多·阿隆索在第三节练习接近半程时发生了撞车，阿斯顿·马丁的机械团队成功在两个小时里修复赛车，帮助西班牙人在Q1开始后不久回到赛道上。但是他的AMR24赛车没能找到良好的调校，使得这位两届世界冠军又一次冲上草地遭遇险情。阿隆索原先在时间榜上排名最后，但在萨金特被取消时间后提升到第19位。