艾米利亚·罗马涅大奖赛排位赛：汉密尔顿力挫红牛对手，摘下第99杆

本周末的排位赛前，汉密尔顿都在单圈方面稍稍落后。然而在进入Q3之后，七届世界冠军占先了强大的单圈冲刺能力，在第一个计时圈就跑出1分14.411秒，领先红牛的对手马克斯·维斯塔潘0.091秒。

第二个冲刺圈，英国人没能进步，而荷兰人也只是提高了0.004秒。此时，反而是今年加入红牛的佩雷兹“起飞”，做出一圈1分14.446秒。虽然还是无法企及汉密尔顿，但是墨西哥人超过了新队友，而且将第一次从第一排发车。

汉密尔顿在获得了本赛季第一个杆位的同时，距离历史上第一个“百杆”里程碑只有一杆之遥。与此同时，本周日将是2019年意大利大奖赛后，维斯塔潘第一次在正赛里落在红牛队友身后发车。当时他在排位赛里遭遇了机械故障。

法拉利成为赛道上第三快的赛车。在前两个阶段稍处下风的情况下，查尔斯·莱克勒克击败了本周末速度出色的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利，以及车队最大竞争对手迈凯伦的车手。摩纳哥人的个人最快时间，相距维斯塔潘0.242秒，但领先法国车手百分之五秒。

迈凯伦组合丹尼尔·里卡多和兰多·诺里斯分列第五六位。澳大利亚人本周末第一次在单圈速度上快过队友。英国人跑出过1分14.454秒，但是因为在9号弯违反界限规则而被剔除。

当汉密尔顿以强势的表现拿下杆位时，他的梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯遭遇了滑铁卢，仅仅位列第八。

Alpine车队的埃斯特班·奥康和阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔将从第五排发车。加拿大人两次努力都因为赛道界限的规则而取消，而且先后在15号弯和9号弯违规，以至于他在Q3没有成绩。

Q2最后时刻，本赛季加入法拉利的卡洛斯·塞恩斯虽然进步，但以0.061秒的微弱劣势被挡在前十名争夺之外。

本场排位赛，两辆威廉姆斯赛车本赛季第一次双双闯入Q2，而且乔治·拉塞尔取得了第12名，仅仅相差塞恩斯0.06秒左右，并且击败了阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔。德国人在转换车队后，连续两场排位赛止步第二阶段。

另一位威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲与两届世界冠军费尔南多·阿隆索做出完全相同的单圈时间，而且因为较早做出而靠前，尽管俩人均无缘Q3。

Q1最后时刻，当拉蒂菲成功过关时，拉塞尔的最后一次努力让他进步到第14位。该结果把阿尔法·罗密欧的老将基米·莱科宁挤到淘汰区，芬兰人落后及格线上的阿隆索0.142秒。他的队友安东尼奥·吉奥维纳兹同样无缘第二阶段。

全场最慢的哈斯赛车不出意外地无法紧急。不过米克·舒马赫排在尼基塔·梅兹平之前。相比之下，德国新秀更加接近阿尔法对手，落后吉奥维纳兹0.157秒。

前一场首秀即拿到积分的日本新人角田裕毅，在他的第二场F1排位赛里没来及的做出计时圈，就因为赛车撞墙，而提前结束。当时他正准备通过14号弯，但是赛车严重转向不足，右后侧重重撞上护墙。