艾米利亚·罗马涅大奖赛因当地洪水成灾取消
F1已经官方宣布，由于艾米利亚·罗马涅地区受极端天气影响后当地洪水成灾，原定于本周末在伊莫拉举行的大奖赛不会举行。
近期伊莫拉所在的艾米利亚·罗马涅地区连降大雨，而且就在本周初雨量大增，导致了多地洪水成灾，以至于比赛能否举行被打上了问号。
周三下午，就在一些车队成员抵达博洛尼亚机场时，F1发出通知宣布，经过与当地政府、意大利汽车俱乐部等有关部门的磋商后，今年的艾米利亚·罗马涅大奖赛不会进行。
声明中写到：“做出这个决定是因为无法为我们的车迷、车队和我们的工作人员安全地举办赛事，而且考虑到该地区城镇所面临的情况，这是正确和负责任的做法。在这个困难时刻，给当地政府和应急服务部门带来进一步的压力是不对的。”
截止到目前，这场洪灾已经造成了至少五人死亡，迫使5000人撤离，一些火车服务也暂停。而就在F1官方宣布比赛取消之前，意大利交通部长Matteo Salvini发表声明称“必须季中一切力量应对紧急事态”，包括避免该地区的交通超负荷。
家乡在伊莫拉的F1主席斯蒂法诺·多梅尼卡利表示：“看到伊莫拉和艾米利亚·罗马涅发生的事情真是一场悲剧，我在这个城市和地区长大，我对洪水的受害者以及受影响的家庭和社区表示同情和祈祷。”
“我想对那些惊人的应急服务人员表示感谢和钦佩，他们为帮助需要帮助的人和缓解局势而不懈努力——他们是英雄，整个意大利都为他们感到骄傲。”
“这个已经作出的决定，对当地社区每个人和F1大家庭来说都是正确的，因为我们需要确保安全，而不是在当局处理这一非常可怕的情况时给他们造成额外的负担。”
危机发展
本周二F1证实，由于紧邻赛道的桑特诺河流水位在中午先后突破2米和2.5米警戒线，赛会不得不发出紧急通知，要求在围场里负责搭建的工作人员撤离，以确保所有人员安全，同时密切注意事态发展。
不仅如此，当地部门还发出了红色天气警报，警告有洪水和山体滑坡的危险，同时下令当地学校全部停课，也建议居民前往高出避难或避免外出。但是当天晚间，雨量继续增加，桑特诺河水位最高时达到3.8米，而在AlphaTauri工厂所在的费恩萨地区，有不少街道底层被洪水淹没，汽车被埋没在水下，直到周三早上方才开始慢慢退去。
至周三中午，尽管雨势减弱，桑特诺河水位也下降，但洪水造成的灾难使当地深受困扰。这意味着，哪怕比赛闭门举行，也难以保证赛道上的车队成员和赛道工作人员的安全，不仅有道路无法通行，同时一些酒店遭殃、租赁汽车受困于水中。
而且，由于伊莫拉是一条有历史的赛道，只有一条主干道连同。显然，哪怕没有观众前往赛道，但数千名围场人员在同一时段内驾车进出赛道仍然存在安全隐患。
事实上，除了继续举行F1大奖赛本身的挑战之外，更重要的是道德问题，因为当地紧急救援机构已经去全部出动参与抢险和救援任务，如果继续举办比赛，无疑占用应急部门资源，显然只会给赛事相关部门造成负面形象。最终，F1、国际汽联和当地主办方毫无争议地达成取消比赛的共识。
2024年回归更实际
伊莫拉的比赛原本是今年23场赛历上的第六场，也是本赛季第一场回到欧洲的比赛，同时也与摩纳哥和西班牙构成了三连赛。这是自2011年巴林大奖赛因当地局势动荡而被迫取消后，除了新冠疫情之外，第一次有赛事无法进行。
虽然F1将研究在今年晚些时候重新安排比赛的可能性，但本就密集的赛程，以及八月强制的两周夏休时间，意味着很难找到合适的档期。因此，更现实的是等到2024年，F1再回到伊莫拉，当然前提是“大地之母”开恩。
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