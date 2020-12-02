舒马赫2021年代表哈斯参加F1

迈克尔·舒马赫在1991年开启个人F1生涯。30年后的明年，他的儿子米克将正式在这项最顶级的方程式锦标赛中出场比赛。届时，他将搭档昨天刚刚宣布加盟哈斯的俄罗斯车手尼基塔·梅塞平。

“明年将站在F1发车区上的前景让我十分高兴，我仅仅是说不出话了，”舒马赫在哈斯车队的声明中表示。

“我想感谢哈斯F1车队、法拉利和法拉利赛车手学院对我的信任。我也想表达对我父母的深爱——我知道这一切都归功于他们。我始终相信我会实现我的F1梦想。

“同样也要深深感谢在我职业生涯中始终给予支持的所有车迷。我会如往常一样使出全力，同时我很期待与哈斯F1车队以及车迷们一起继续这段旅程。”

2018年赢得F3欧洲锦标赛年度冠军之后，年轻的舒马赫就进入F2。在度过了艰苦的第一个赛季后，本赛季成为争冠热门。当前他在车手年度积分榜上领先第二名卡勒姆·埃洛特14分，有机会在本周末的赛季收官战中加冕桂冠。

21岁的舒马赫在2019年加入法拉利赛车手学院。2019年，他在巴林的季中测试中先后代表阿尔法·罗密欧和法拉利驾车两天。一个多月前，他原本应该在艾菲尔大奖赛周末的第一节自由练习里代表阿尔法出场，但是因为极端的天气而作罢。

由于此前阿尔法·罗密欧宣布为下赛季留下基米·莱科宁和法拉利的官方替补车手安东尼奥·吉奥维纳兹，哈斯成为舒马赫唯一可能加盟的车队。