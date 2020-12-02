舒马赫选择意义特殊的“47”作为个人F1永久车号

哈斯在本周三确认舒马赫将在2021年为车队参赛，并且双方签订了多年合约。这将标志着舒马赫的姓氏将自2012年后第一次回归F1比赛。

F1从2014年起启用了永久车号的制度，参赛车手可以在2至99之间选择自己希望的号码，在他们活跃于这项锦标赛期间使用。

此前，舒马赫在为法拉利和阿尔法·罗密欧参加测试期间，使用过不同的号码，但在今年早些时候于菲奥拉诺进行测试，第一次把“47”贴上赛车。而他也决定以此作为自己在F1的永久车号。

“基本上，这是一些有趣事情的合成，”当被Motorsport.com问起车号时，舒马赫解释说。“主要是因为4和7是两个我喜欢的数字，我赢得F3（欧洲）锦标赛时（用的是4），而显然7也是一个与我有紧密关系的数字。这两个我都想用，所以47就是最好的选择。”

“最后，事实上如果你把我的家人的生日加起来，正好等于47。所以这是一个相当好的特色，凸显了我们应该选择这个数字。”

本周末舒马赫还有最后一轮F2的赛季收官战，拥有14分积分优势的他很有机会赢得年度冠军。此前在法拉利的安排下，他将在下周末的阿布扎比大奖赛的第一节自由练习里驾驶哈斯赛车出场，届时他将先用“51”作为临时的车号。昨天下午，他已经完成了自己的驾驶座椅调试。

由于当前哈斯只确定由皮埃特罗·菲迪帕尔蒂代替罗曼·格罗斯让参加萨基尔大奖赛，法国车手能否赶上本赛季F1收官战仍有变数，主要取决于他左手的烧伤能否及时愈合。

虽然哈斯目前无法做出决定，但是舒马赫表示如果提前参赛的机会出现，那么他会很高兴地接受。

“我认为那很好，如果你被认为对此做好了准备，”年轻的德国车手表示。“我觉得我准备好了。显然你有三次自由练习，那会给你时间去学习。显然那会是个挑战，但是绝对地，我认为我可以了解赛车更多一点，更好地为明年做准备。”