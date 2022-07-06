舒马赫认为哈斯车队“在对的时间做了对的事”

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舒马赫和队友凯文·马格努森双双在排位赛表现挣扎，后者在正赛以第17位发车。不过，比赛开始阶段的多车事故导致处于中游的几位对手退赛，舒马赫和马格努森未受则事故波及，由此获得了争取积分的机会。

比赛重新开始时，两位车手以第14和第16起步，双双提升了自己的位置。尤其是舒马赫做出了正确的策略，在之后出安全车时进站换上了全新的软胎。这让德国人在最后一次重新发车后从第十升至第八完赛，并险些从挣扎的马克斯·维斯塔潘手中抢走第七。

无论如何，第八名意味着舒马赫终于在为哈斯参加的第31场比赛中，首次积分完赛，同时，马格努森获得第十名，使得哈斯两位车手双双得分。

舒马赫表示他的车队本场比赛表现完美，从第19位上升到第八位，是因为“在对的时间做了对的事”，不过，他认为如果没有安全车出现，自己以C1配方硬胎跑到底，也许能取得更好的成绩。

“我们用了两种不同的轮胎配方，我想我们不确定C1是不是能行，所以我们有点像是赌一把，显然我们之前没有这么用过，”他说，“轮胎表现有点下降，但之后又回来了，所以我觉得即便最后没有出安全车我也不会有任何问题。我想我们原本大概可以在马克斯前面，不过我觉得总的来说我们在对的时间做了对的事。（安全车）我想是另一个机会。”

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

舒马赫的首次得分，为这位23岁的车手卸下了巨大压力，2022赛季前半段他受到了猛烈批评。2021年，舒马克在自己的首个F1赛季搭档尼基塔·兹平时，没有太大压力。2022赛季迄今，他一直苦苦追赶经验丰富的新队友马格努森，导致自己接二连三发生事故。这哈给斯带来了多次损失巨大的事故，也让舒马赫在车队的未来被打上了问号。

舒马赫表示终于第一次得分“感觉太棒了”，并希望自己能够在这个基础上继续前进。

“对，这感觉太棒了，我想说我就期待着现在马上回到车队然后开心一下。”他表示，“我拿到了积分，我们车队两位车手都拿到了积分，这太好了，这也是我们一直以来努力的目标。现在，我们只要想办法一点点从别人那拿取更多积分，努力把他们超过去。”