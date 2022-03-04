舒马赫的1998年日本大奖赛法拉利赛车正在出售

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当年在纽伯格林举行的卢森堡大奖赛中，舒马赫驾驶这辆赛车获得杆位并最终名列第二，带着4分的劣势参加在铃鹿的大决战。

这辆赛车正通过duPont Registry出售.

虽然舒马赫获得了杆位，但他的比赛在开始前就出了问题，他在编队圈中熄火，这意味着他只能从车尾开始比赛。

他一路超过了许多赛车，但在上升到第三位时，撞上了先前两辆赛车碰撞留下的碎片。三圈后，他的轮胎爆胎。这使哈基宁轻松完赛后获得他的第一个F1世界锦标赛头衔。

"首先我想祝贺米卡·哈基宁和他的车队，"赛后舒马赫说道。"他们在整个赛季里表现得更好，所以他们配得上这个冠军。我认为我们不是在铃鹿失去这个冠军，而是在赛季初，当时我们落后太多。“

"我并不感到太失望，因为我认为车队可以为我们在这个赛季取得的成绩感到骄傲。我为大家感到难过，因为他们所有的努力最后没有得到回报。疫情熄火是因为离合器没能自动释放，我不知道为什么。然后这个周末的所有付出都被浪费了，因为我不得不从队尾起步。“

"前几圈挺有意思。其他车手都非常公平，没有试图让我的比赛难上加难。我没想到后轮胎会爆炸，因为我有一个前轮胎出现了平斑并造成了很多震动。"