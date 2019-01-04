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Formula 1 / 分析

舒马赫最出色的F1赛车之一的背后故事

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Translated by: Frankie Mao
2019年1月4日 上午3:58

Motorsport Network主持人Julia Piquet讲述迈克尔·舒马赫在2002年澳大利亚大奖赛上驾驶法拉利F2001B赛车夺取胜利的精彩故事。

2002赛季前二场海外比赛中，舒马赫驾驶的恰是这辆底盘代号215的赛车，此后才换上帮助他夺取个人第五个世界冠军头衔的F2002。

F2001赛车和它的B版本总计参加了20场比赛，赢得了其中的10场，获得了13个敢为，三次做出最快单圈。舒马赫和鲁本斯·巴里切罗携手26次领奖台完赛，16次第一排发车，比赛总里程数超过2100公里，领跑过18场大奖赛，共取得193分。

这样的数据让F2001成为F1历史中最具有统治力的赛车之一，而舒马赫直到对F2002的可靠性和性能优势感到信服后才更换赛车。

对于两款赛车的区别，法拉利设计师罗里·拜恩描述道：“尽管F2002的基本设计理念同样是优化空气动力学效率、降低重心、最大化地激发普利司通轮胎和051引擎的性能，但是赛车的很多地方都从本质上做了重新塑造，以便在性能上更上一层楼，因为这些地方在F2001上的研发已经接近了极限。”

Motorsport.com的F1编辑Jonathan Noble与Julia一起回顾舒马赫驾驶过的传奇赛车。

Michael Schumacher, Ferrari F2001B

Michael Schumacher, Ferrari F2001B

Photo by: LAT Images

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Author Charles Bradley

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