舒马赫对哈斯2022年F1新车“寄予厚望”

身为2020年的F2冠军兼法拉利车手学院成员，舒马赫于去年晋级F1，加盟了成绩垫底的哈斯车队。为了备战2022年全新的技术规则，哈斯把所有的资源都倾注于新车的研发，从而停止了2021年赛车的开发。这使得它在比赛中常常处于下风，整个赛季颗粒无收。

但舒马赫仍在自己的首个F1赛季，尤其是接近赛季尾声的时候表现出了不错的进步迹象。除了三场比赛外，德国小将在与同为新秀的队友尼基塔·马兹平双双完赛的所有比赛中都战胜了后者，并且在22场排位赛中多达20次胜出。

哈斯老板甘瑟尔·斯特内尔承认，他发现车队在2021赛季后段的进展“非常诡异”。但舒马赫认为这在新赛季前是一次“大幅提升”，并且他有信心自己能驾驶新座驾取得巨大的进步。

“从我的所见所闻来看，这辆车看起来非常积极，”舒马赫告诉Motorsport.com。“所以我怀有很大的期望。希望它们明年能在赛道上达到我的期望。”

Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

鉴于在整个青年职业生涯中，舒马赫参加的都是车辆规格统一的系列赛，2022款赛车将是他第一次在开发过程中共同出谋划策。

舒马赫解释表示，他很享受扮演技术角色，以及帮助确定新车发展方向的挑战。这也使得车队得以根据他和马兹平的需求为其量身定制新车。

“这么多年来，我一直对于赛车的常规工作原理，尤其是F1赛车的工作原理非常感兴趣,” 舒马赫表示。“我非常深入地参与了明年的车型设计，我只是想了解它，看看所有的CAD模型和其他东西。所以明年年初，肯定会有很多方面我期待着能进行分析。”

“与工厂的团队一起工作非常愉快，我也很高兴能就想要的赛车提供自己的意见。这是第一次一辆赛车是为我而不是为所有人而制造的。我们的尺寸和头盔都是非常精细化定制的，所有这些都在共同和谐地发挥作用。”

翻译/小飞侠