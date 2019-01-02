舒马赫家庭庆祝F1传奇人物五十岁生日

自从舒马赫在2013年底滑雪时遭遇严重头部创伤已经过去了五年，而当前他依然在瑞士的家中接受康复治疗。由于他的家人对他的身体情况始终高度保密，引来无数人想方设法窥探以及不计其数的未经证实的传闻。

今天（1月3日）是这位F1传奇车手的五十岁生日。而舒马赫家人在这个重要日子之前，十分罕见地发表声明，向关心他的外界言简意赅地透露了他的情况，但同时希望舒马赫一家的隐私能够得到尊重。

“你们可以相信他正得到最优秀的人的照料，而我们正尽一切力所能及的事情来帮助他，”声明中写道，“如果你追随迈克尔的愿望，那么请理解，我们会如一贯的那样，对健康这个敏感的话题继续保持私隐。”

尽管如此，舒马赫家庭将以特殊的方式来为他庆祝五十岁生日，并且邀请他的车迷通过迈克尔·舒马赫官方应用程序上的虚拟博物馆一起参与。

“我们非常高兴地与你们在明天一起庆祝迈克尔的50岁生日，也发自内心地感谢你们与我们一起。作为对他、你们和我们的一份礼物，Keep Fighting基金已经创建了一座虚拟博物馆。迈克尔·舒马赫官方应用程序会在明天上线。这个应用程序是我们为他、你们、他的车迷达成的又一个里程碑，一起庆祝他的成就。”

“迈克尔可以为他已经取得的成就感到骄傲，所以我们也是如此。这是为什么我们在科隆举行迈克尔·舒马赫私人收藏展来纪念他的众多成功，在社交媒体上发布回忆，通过Keep Fighting基金来继续他的慈善事业。我们想铭记和庆祝他的胜利、他的纪录和他的欢乐时刻。”

“与此同时，我们非常感谢你们的友谊并祝愿你们拥有一个健康和快乐的2019年。”

由舒马赫家人发起的私人收藏展去年年中在科隆开幕，展出了他曾经驾驶过的卡丁车、低级别方程式赛车和12辆他所驾驶过的F1赛车、超过20顶他佩戴过的头盔和40余件奖杯。

舒马赫在1996-2006年效力法拉利期间携手拿下了11个世界冠军，包括他个人七个世界冠军头衔中的后五个。法拉利博物馆为他策划了一场特殊的展览，也将在今天开幕。

值得一提的是，舒马赫的儿子米克·舒马赫已经子承父业，踏上职业赛车手之路，2019赛季，他将代表Prema车队参加距离F1级别最接近的FIA F2锦标赛。