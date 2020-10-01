舒马赫、埃洛特、施瓦茨曼完成法拉利F1测试

索契的比赛周末过后，F2将休整两个月，才会在巴林进行收官性质的最后两轮、4回合比赛。

法拉利决定为其车手学院成员、最有夺得F2年度冠军希望的小舒马赫和卡勒姆·埃洛特，以及另一位本赛季初来乍到就发挥不俗的罗伯特·施瓦茨曼，安排他们本赛季在F1周末参加周五练习的机会。

其中，小舒马赫与埃洛特将率先在纽伯格林进行的艾菲尔大奖赛的周末，分别替换阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹、哈斯的罗曼·格罗斯让，在周五的第一节自由练习里驾驶现役F1赛车。施瓦茨曼，则要等到阿布扎比大奖赛周末才会得到机会。

昨天，在法拉利基地背后的菲奥拉诺赛道，三位年轻车手轮流驾驶了2018年的SF71H赛车进行测试。

“再次适应所有相当复杂的程序，并与这项运动里顶级的车队合作，是非常有用的，”小舒马赫在完成测试后表示。

“我迫不及待地想在德国跳进驾驶舱，而能在主场观众面前第一次参加练习阶段将是很好的体验。车队里有些机械师与我的父亲共事过，那会让那一天更加特殊。”

意大利车队方面没有透露具体的里程数信息。但是法拉利车手学院技术部门主管马可·马塔萨对三位小将“快速地”适应感到满意。

“从F2赛车要求的驾驶方式切换到最适合F1赛车可不容易，”马塔萨表示。

“赛车动力更多，刹车系统更复杂，而要恰当运用助力转向要求敏感度和精确性。”

“但是他们都立即很快开始跑出良好的速度。我相信当米克和卡勒姆在纽伯格林的周五出场时，今天他们完成的那些圈会非常有用。”

小舒马赫除了三次在大奖赛周末驾驶父亲迈克尔·舒马赫当年的赛车进行表演外，还在去年的阿布扎比测试中分别为法拉利、阿尔法·罗密欧出场了两天，拥有驾驶现代F1赛车的经验。

埃洛特也在去年驾驶阿尔法赛车，参加了巴塞罗那季中测试，尽管以撞车草草首场。相比之下，施瓦茨曼则从没有驾驶过F1赛车。

F2车手积分榜上，小舒马赫与埃洛特作为夺冠热门，将在巴林展开最后的较量，目前俩人只有22分的差距。