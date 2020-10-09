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至少六名梅赛德斯成员受病毒牵连缺席纽伯格林

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至少六名梅赛德斯成员受病毒牵连缺席纽伯格林
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在周四出现车队成员感染新冠肺炎病毒后，梅赛德斯通报有更多成员无法在本周末参加艾菲尔大奖赛，但已经调集6名替补人员从英国赶到纽伯格林。

梅赛德斯在昨天报告了有一名成员新冠病毒检测结果为阴性。当即，在纽伯格林现场的全体人员再次接受了检测，而德国车队在今天报告了最新结果。

车队在声明中写道：“在昨天的阳性病例之后，昨天整支车队在德国再次接受检测。所有车队成员都为阴性，除了又有一例阳性、一例无结论且正再次接受检测。

“根据章程，另有4名检测结果都为阴性的车队成员将无法参加本周末的工作。6名替补人员已经从英国旅行前来，将在车队内接替角色。”

梅赛德斯发言人表示，车队在此期间与国际汽联及F1官方保持密切协作。而出于数据保护的限制和医疗机密，不会透露这些受感染者的具体信息。

据悉，梅赛德斯并非艾菲尔大奖赛周末出现确诊病例的围场内部团体。此前，已经有其他需要进入围场工作的人员因在接受常规检测时，被发现感染了病毒，而没有前往德国。

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Author Frankie Mao

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