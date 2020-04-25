自由传媒“重新分配”为F1带来14亿美元现金流

这一系列复杂的交易发生在F1的控股公司FWON和其姊妹公司SiriusXM之间。其中主要的变化是曾和F1同样隶属于FWON的演唱会推广公司Live Nation，如今已和卫星广播公司Liberty SiriusXM合并。

除了出于为F1提供更多现金流的目的，这一操作的部分原因还在于当前，公共大型活动在世界范围内仍受到限制，因此F1和Live Nation的经营都受到了严重的波及。实际上，它们的分离将起到分散风险的作用。

同时将演唱会和广播音乐业务整合不仅在逻辑上更为合理，同时也避免了以往，一些投资者常常对于F1和演唱会业务的“组合”感到困惑的尬尴局面。

据悉，总计价值15亿美元的资产已从F1集团转移至Liberty SiriusXM公司，其中包括28亿美元的资产和13亿美元的负债。其中LiveNation的股份占前者中的26亿美元。

而作为交换，Liberty SiriusXM已向F1集团注入了15亿美元的净资产，包括14亿美元的现金。而其中的一半是通过集团间贷款的方式所获得的。

在证明这一变化的合理性时，自由传媒指出，这一变化不仅令FWON股票与F1的关联更为纯粹，同时优化了该公司的资产负债结构，为F1在赛季持续推迟的情况下提供了潜在的资产流动性。这将有利于保护F1生态系统的良性运营并减少现场活动的潜在风险。

有趣的是，自由传媒补充表示，F1的现金注入也为收购在新冠疫情危机中苦苦挣扎的企业提供了机会，并指出“在资金流动性有价值的时候，它为机会主义投资提供了火力”。自由传媒总裁兼首席执行官格雷格·马菲在解释这些变化时表示，目前这是向F1业务投入资金的最佳方式。

“我们考察了一系列机会，以了解如何确保增加F1的资金流动性，”马菲在与华尔街分析师的电话会议上表示，“包括可能向他人出售股份，以其他的方式筹集资金。并且我们相信这是最有效的方法。”

马菲证实，F1现在将有能力收购那些可能陷入困境的企业，不过他不愿详细介绍那些可能已经出现在“雷达”上的企业。

“我当然不会讨论特定目标的收购。”他表示，“但也有现场活动，尤其是围绕赛车运动的活动，可能会很有吸引力。”

“还有一些围绕其他运动的项目也具有吸引力并能起到协同作用。我认为，许多其他公司将不会拥有这样的灵活性，无论是在经营业务的实力上，还是在FWON目前所拥有的资产负债能力上。”

“我们会慎重考虑。我们认为我们在F1中拥有巨大的资产，我们当然不希望稀释它，但我们将谨慎和深思熟虑，哪些是具有吸引力，哪些将具有协同效应，以及哪些将发挥我们的优势。”

翻译/小飞侠