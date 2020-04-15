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Formula 1 / 突发新闻

自由传媒老板马菲2019年收入超4400万美元

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自由传媒老板马菲2019年收入超4400万美元
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2020年4月15日 上午6:42

近日自由传媒公布的文件显示，其总裁兼首席执行官格雷格·马菲在2019年的薪酬总额超过了4400万美元。

马菲是F1首席执行官切斯·凯利的直接上司，同时还负责监督公司的其他主要投资项目，包括亚特兰大勇士棒球队和天狼星XM卫星广播。

在5月的年度股东大会来临之前，本周一份提交给美国证券交易委员会的声明中公布马菲的财务安排。2019年，他获得了总额为44,045,070美元的薪酬，相比前两年有了显著增长。2017年，他的薪酬为1980万美元，2018年为2010万美元。

这一数字包括各种奖金和股票期权。自2014年12月起，他的基本工资在一份为期五年的合同中每年增长5%，占总额中的110多万美元。

自由传媒对此解释表示，马菲薪酬总额的上涨源于其业绩的提升：“我们的薪酬委员会审查了马菲先生2019年的业绩，并注意到他在支持F1战略计划和扩展SiriusXM特许经营方面所做出了巨大努力。”

去年12月，马菲签署了一份新的五年期的雇佣协议，固定基本工资为300万美元，外加一次性500万美元的现金承诺奖金，以及相当于1700万美元的年度目标现金绩效奖金、预付股权奖金和年度股权奖金。

自由传媒还透露，包括F1在内，该公司所有业务部门2019年的平均工资为93055美元，占马菲工资总额的四百七十三分之一。

2020年，自由传媒正面临着严峻的财务挑战，其F1、亚特兰大勇士队和Live Nation娱乐公司的售票业务都受到了新冠疫情的严重打击。

翻译/小飞侠

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