自由传媒：汉密尔顿想组MotoGP车队，因为F1成功模式可被复制

“I think there's an opportunity when you're at the league level to take advantage of those changes that you can make. When you're at a team level, in general, teams don't cash flow as well. Not absolutely true. NFL teams cash flow pretty well, but in general, it's really big multiples of cash flow, and we're still too traditional in wanting that cash flow.

自由传媒首席执行官格雷格·马菲透露，七届F1世界冠军刘易斯·汉密尔顿对购买MotoGP车队表现出兴趣。

今年四月，自由传媒将收购Dorna Sports公司86%股份一事对外宣布。这家西班牙公司自1992年以来便一直是MotoGP的所有者。

这笔交易的价值为42亿美元，剩余股份仍由MotoGP管理层持有。自由传媒在八月证实，将出售8.25亿美元的F1股权，为此次收购提供资金。收购MotoGP将使自由传媒有机会对这项两轮运动进行全面改革，正如他们自2016年接管F1一样。

自由传媒见证了这项赛事的繁荣时期，其吸引力达到了历史最高水平，不仅提升了赛事价值和收入，同时也引起了人们对于MotoGP的兴趣。

“当我们宣布这一消息时，它是一个很好的案例，我们立即接到有人来电话说，‘我想买一支车队’，包括刘易斯·汉密尔顿这样的人物，”马菲在高盛的通讯和技术会议上如是说。

“为什么？因为他们看到了F1中发生的事情，他们想要紧随其后。我们接到一些主要经销商的电话，说‘我们想参与进来’。不幸的是，我不得不告诉他们，在得到欧盟的批准之前，我们真的不能讨论这个问题，但一旦得到批准，我们很乐意讨论。”

“我认为当你处于联赛水平时，你可以利用这些变化。当你处于车队层面时，一般来说，车队也没有现金流。但这并非完全正确。NFL球队的现金流就很好，但总的来说，这是现金流的很大倍数，我们仍然过于传统地想要现金流。”

“但除此之外，你改变动态、搭建舞台和做你想做的事情的能力要好得多，容易得多，也更容易管理。尽管这仍然需要时间，但你可以从联赛的层面去完成。在某种程度上，这从车队层面来做是非常困难的。”

Race start Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“I think MotoGP is, to start with, it's an unbelievably exciting product. I don't know if many of you have seen the racing, but to see people driving motorcycles, 220 miles an hour, six inches from each other, it's wild, and the overtaking there is incredibly impressive,” he said.

作为F1赛事级别的拥有者无疑让自由传媒有机会推动变革，并吸引新的车迷群加入这项运动——尤其是在美国。现在他们希望在MotoGP身上也能创造同样的奇迹，而马菲也已经准备好实施类似计划。

“首先，我认为MotoGP是一项令人难以置信激动人心的赛事。我不知道你们中有多少人看过赛车，但是看到人们开着摩托车，以每小时220英里、彼此相距6英寸的距离前进，这是疯狂的，超车令人难以置信的令人印象深刻，”马菲表示。

“不幸的是，在美国和世界各地，人们对这种运动知之甚少。亚洲和其他地方也有兴趣，但真正的核心是西班牙和意大利，在某种程度上是法国。”

“我认为这是拓展这项运动的机会。我们通过讲述故事看到了我们在F1中所能做的事情，让它们变得人性化，让故事不仅仅是关于赛车和技术，还包括车手在做什么，幕后发生了什么，讲述这些故事，确保世界有广度地理解正在发生的事情。”

“但我们也做了很多改进，比如改善你在屏幕上看到的内容，让我们的粉丝更好地理解赛事故事。所有这些都可以在这里有所借鉴。”

在自由传媒的见证下，美国的F1赛事从奥斯汀的美国大奖赛增加到迈阿密大奖赛和拉斯维加斯大奖赛，而马菲也在关注着MotoGP在美国的类似增长。

“坦率地说，我认为，他们在美国的业务正在增长。他们在奥斯汀有一场比赛，但在电视等方面获得的收入相对较少，”马菲补充道。

“我认为这是一个改善的机会，有可能促成美国举行第二场比赛。我认为，所有这些都很有趣，我们对F1很熟悉，希望我们能在MotoGP复制。”

翻译/小飞侠