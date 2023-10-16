美孚1号助力F1红牛车队及维斯塔潘蝉联F1年度车队及车手总冠军

本赛季至今，红牛车队表现可谓一骑绝尘，截止至卡塔尔大奖赛，17场分站赛，共拿下16场胜利，其中，包括赛季前14场全胜的骄人成绩。不仅如此，车队和车手也打破了多项尘封已久的历史记录，包括车队跨赛季15场大奖赛连胜、维斯塔潘连续10场大奖赛获胜。而这一连串傲人成绩和突破表现的背后，都离不开车队官方润滑油合作伙伴——美孚1号的鼎力支持。

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

作为当今科技含量最高的赛车运动之一，F1赛事代表着当今汽车工业科技的顶尖水平，与此同时，比赛中赛车的引擎也会受到极为严峻的考验。按照目前的引擎技术规则，每辆F1赛车搭载的都是1.6升V6混动引擎，发动机涡轮在比赛中的最高温度可达950摄氏度，每分钟转速可高达12,500转，除此之外，在目前愈发漫长的F1赛季中，每台赛车全年比赛只能使用4台引擎，这使得比赛对引擎的考验变得更为严峻。所以为了帮助引擎能够持久稳定，高效的输出动力，润滑油在其中也承担起越来越举足轻重的作用。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

作为红牛车队的官方润滑油合作伙伴，美孚1号自2017年起开始为车队提供高性能的润滑油产品和技术支持。在F1赛场如此严苛的引擎工况下，高性能的美孚1号润滑油能够有效润滑红牛赛车引擎，以及动力单元内超过4000多个活动部件，每分钟在引擎内循环高达9次，在帮助提升红牛引擎可靠性的同时，助力其释放更为持久澎湃的动力，从而在赛场上屡创佳绩。双方合作7个赛季以来，美孚1号助力红牛车队和车手，总计共拿下2次年度车队总冠军，3次年度车手总冠军。

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

作为享誉全球的高端全合成润滑油品牌，美孚1号自1974年问世以来，赛车运动就一直是品牌基因中重要的一部分，特别是在F1赛事之中，自1979年起，美孚1号就先后助力包括威廉姆斯、迈凯伦、布朗GP，红牛等顶级车队创下了无数赛道传奇。截至2023赛季至今，共拿下8次年度车手总冠军，7次年度车队总冠军。不仅如此，美孚1号也持续将先进的润滑技术与赛道经验应用于公路产品的研发中，服务于更多的车主，助力其爱车释放恒久动力，引擎表现如新！

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

2023年9月，美孚1号旗下旗舰产品——美孚1号劲擎表现系列全新升级。新升级的美孚1号劲擎表现系列加入了创新的纳米级复合成分，从纳米级维度为引擎提供远超行业标准的洁净与抗磨表现，并成功挑战25,000公里换油周期，帮助提升燃油经济性的同时，助力释放恒久动力，引擎表现如新。

明年，美孚1号将迎来品牌50周年，将继续秉持对科技创新与卓越性能的追求，以突破性的技术与产品，帮助激发红牛车队赛车潜能，续写赛道佳绩，并将持续以更完善，更高性能的产品，满足消费者多元化的驾驶需求，致力于提供始终如一的驾驶体验。

Gianpiero Lambiase, Race Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

关于美孚1号

作为享誉世界的高端全合成润滑油品牌，美孚1号自1974年诞生以来，始终致力于把握润滑科技创新的前沿趋势，助力引擎释放恒久动力，让广大爱车人士获得始终如一的驾乘体验，持续突破，自信驰骋于人生旅程中。同时，拥有卓越性能的美孚1号不仅是保时捷、阿斯顿马丁、宾利等品牌在内超70款高端车型的劲擎驱动之选，还为包括世界一级方程式赛车锦标赛在内的各级别赛车提供高性能的引擎润滑油与技术支持，助力车队不断实现赛道新突破，并持续将先进的润滑技术与赛道经验应用于公路产品的研发中。美孚1号，恒久动力，驰骋天地。欲了解更多信息，请访问Mobil 1。