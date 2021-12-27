美孚1号助力维斯塔潘获得2021 F1年度车手总冠军

回顾整个2021赛季，维斯塔潘的夺冠势头强劲，驾驶着由美孚1号高性能润滑油所助力的RB16B赛车不段刷新尖峰时速，在赛道上澎湃驰骋，令人称赞的高光时刻不胜枚举。当然，最精彩的场面发生在阿布扎比大奖赛正赛。全场落后的维斯塔潘依靠着自己不放弃的信念，精妙的车队策略，以及队友塞尔吉奥·佩雷兹在比赛中的精妙防守，在最后一圈反超汉密尔顿，夺得年度车手总冠军！

红牛本田车队车手维斯塔潘加冕2021F1年度车手总冠军 Photo by: ExxonMobil

“夺冠的机会持续到最后一圈，这场比赛太不可思议了。”维斯塔潘在赛后表示：“非常感谢我的车队，自2016年加入车队以来，我们一致朝着夺冠的目标努力，现在我们终于实现了。”他同时也把感谢送给了佩雷兹。“他展现了超越想象的车技，这是绝佳的团队合作，他真的是非常棒的队友。”维斯塔潘补充道。

的确，作为今年首次加入红牛本田车队的车手，佩雷兹的表现也可圈可点，屡次与对手上演攻防大战，团队精神更是在他身上发挥得淋漓尽致。特别是在阿布扎比站在正赛时，尽管处于轮胎劣势，但仍拼尽全力，强硬防守汉密尔顿，为维斯塔潘最后的超越打下了坚实的基础。最终，他也全年5次登上领奖台，1次分站冠军，最终斩获年度车手第四，创个人生涯记录。

红牛本田车队车手佩雷兹在本赛季的成绩创个人生涯记录 Photo by: ExxonMobil

除了团队默契的合作外，红牛本田车队本赛季的新赛车RB16B，让维斯塔潘在冠军之争上更具竞争力。作为红牛本田车队的官方润滑油合作伙伴，美孚1号全球研发团队与车队和其引擎供应商的研发团队通力合作，推出了专为本田动力单元设计的美孚1号RB16B润滑油。它采用全新的润滑油配方，不仅仍然能够承受极端的温度和压力，同时，也满足了本田动力单元对于高温以及帮助减少沉积物的更高的要求，有助于引擎在各种极端环境下都保持最高效率，发挥出尖峰时速，“驰”久澎湃无所限。

美孚1号从2017年至今一直为红牛本田车队提供高质量的润滑油以及技术支持。这一次维斯塔潘的夺冠，不仅是红牛本田车队自混动时代以来的第一个年度车手总冠军，也是美孚1号自进入F1以来赢得的第七次年度车手冠军。赛车运动一直以来都是美孚1号品牌DNA中重要的一部分。1979年，美孚1号正式开启F1赛事生涯，至今已凭借持续的科技创新与性能提升助力众多顶尖车队和车手取得7次年度车手总冠军，5次年度车队总冠军。未来，美孚1号将会继续全力以赴，秉承追逐创新与不断超越的决心，提升产品性能，激发赛车潜能，助力红牛本田车队和优秀的赛车手们，继续刷新尖峰时速，“驰”久澎湃无所限。

美孚赛道实验室，助力红牛本田车队“驰”久澎湃无所限 Photo by: ExxonMobil