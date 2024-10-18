美国大奖赛SQ：维斯塔潘力压拉塞尔名列第一

马克斯·维斯塔潘以0.012秒击败乔治·拉塞尔，将在奥斯汀100公里的冲刺赛里从第一位发车。

本赛季第四个冲刺赛周末，根据规则冲刺赛排位赛的前两个阶段里必须使用新的中性胎，最后一个阶段里则要使用新的软胎。

SQ3开始后，两辆梅赛德斯赛车率先出场做时间，拉塞尔做出1分32.845秒，位置靠后的刘易斯·汉密尔顿正要开始做计时圈，但因为身前的威廉姆斯赛车失控而松油门，只做出了1分33.378秒。

先前的自由练习阶段里最快的卡洛斯·塞恩斯停留在1分33.083秒，友查尔斯·莱克勒克在第一时段高速4号弯骑上了路肩，同样没能突破1分33秒，但比队友稍快0.03秒。获胜热门兰多·诺里斯还相差摩纳哥车手0.024秒，夹在两辆法拉利赛车之间。而车手年度积分榜领头羊马克斯·维斯塔潘则跑出1分32.833秒，超越拉塞尔后坐上头名。这是荷兰人自奥地利大奖赛后，第一次在排位赛阶段里获得第一名——冲刺赛排位赛第一并不算作F1杆位。

汉密尔顿受到影响的单圈时间只能排在第七位。反而是主场比赛的哈斯表现不俗，两辆赛车都进入第三节，而且尼科·霍肯博格将从第六位发车，凯文·马格努森也排在第八。冲刺赛发车区的第五排将由角田裕毅和阿根廷人弗朗哥·克拉平托占据。

角田在第二阶段最后时刻将处境不利的塞尔吉奥·佩雷兹踢出局。墨西哥人在SQ2里做出的时间只有1分34.244秒，落在两辆哈斯之后并处于第十名。当较晚出场的角田做出1分34.052秒之后，为RB进入SQ3。

本周末是威廉姆斯新秀第一次经历F1冲刺赛赛制。他独自闯入前十名争夺，但第一个飞驰圈开始时，他在一号弯错过刹车点后打转，但仍然能够从前十位参加个人第一场F1冲刺赛。

相对于其他晋级的车队，阿斯顿·马丁、RB和Alpine的皮埃尔·加斯利都直到最后3分钟才出场做唯一一个计时圈。其中，角田做出1分34.052秒，将佩雷兹挤到了第11位。其他四人做出的时间不足以闯入前十名争夺，而且三个人的计时圈被取消。

替换了丹尼尔·里卡多的廉姆·洛森原本名列第12位，只相差他有机会在明年取代的佩雷兹0.04秒，但在1号弯偏离赛道而被取消。两位阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔和费尔南多·阿隆索都在19号弯被判定出界。这使得做出有效计时圈的皮埃尔·加斯利排在佩雷兹身后，将在冲刺赛里从第12位发车。

SQ1最后时刻，需要提高个人时间的亚历山大·阿尔本在最后一个弯前打转，导致他滑落到第18位。同样需要更出色单圈的奥斯卡·皮亚斯特雷尽管做出1分34.306秒，但因在19号弯跑出赛道而被取消。这使得他下滑到第16位，爆冷出局。对于争夺两个度冠军的迈凯伦来说，并非好消息。

随着澳大利亚人意外遭到淘汰，原本处在淘汰边缘的加斯利得以过关，但他的Alpine队友埃斯特班·奥康名列第17位，两辆索伯赛车排在最后，没有升级套件的周冠宇，不出意外地落在有新套件的瓦尔特利·博塔斯身后，而且相差一秒以上。不仅如此，中国小将还向车队报告他的赛车在最后一圈里丢失动力。