登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2019 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous Next
Formula 1 / 美国大奖赛 / 自由练习报告

美国大奖赛FP3：维斯塔潘居首，莱克勒克遭遇故障

shares
comments
美国大奖赛FP3：维斯塔潘居首，莱克勒克遭遇故障
By:
2019年11月2日 下午7:44

马克斯·维斯塔潘在美国大奖赛最后一节自由练习里位列时间榜头名，在查尔斯·莱克勒克遭遇机械问题及梅赛德斯赛车挣扎的情况下，兰多·诺里斯驾驶迈凯伦赛车跻身前三。

排位赛前的最后60分钟练习时间刚刚进行了三分之一，莱克勒克的赛车在倒数第二个弯角里突然失去了动力且伴随白烟从赛车尾部冒出。这次意外导致赛道短暂地进入虚拟维修区状态，直到摩纳哥人把赛车缓缓驶离赛道在护墙后停下。

练习恢复正常后，维斯塔潘和维特尔开始互飙单圈时间，而瓦尔特利·博塔斯在换上新轮胎后，率先在第二轮单圈练习中以1分33.904秒冲上第一。

德国人在更换了一套软胎后，虽然第一个计时圈因在倒数第二个弯驶出赛道获利而被取消，但还是把标杆时间提高了近0.4秒。轮到维斯塔潘时，他的第一圈在一号弯锁死轮胎的情况下依然做出1分33.523秒，紧接着跑出1分33.305秒，以0.218秒的优势超过维特尔。

博塔斯与刘易斯·汉密尔顿都没能在最后阶段向维斯塔潘的新标杆时间发起挑战，而且反而时迈凯伦新秀兰多·诺里斯比芬兰人快了0.08秒，出人意料地以第三快的时间完成本阶段。而亚历山大·阿尔本比红牛队友慢了0.678秒，位居第六。

迈凯伦在奥斯汀表现出不俗竞争力。虽然卡洛斯·塞恩斯比诺里斯满了近0.6秒，但是领先其他中游集团车队。阿尔法·罗密欧在略显困难的周五过后，由去年在美洲赛道代表法拉利获胜的基米·莱科宁拿下第八，领先红牛二队的皮埃尔·加斯利和雷诺车手丹尼尔·里卡多。澳大利亚人的队友尼科·霍肯伯格以百分之一秒之差，无缘前十。

周五练习结束后，Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹因为错过称重，被罚周日从维修区起步。最后一节练习前，车队“战略性”地为其换上新引擎、涡轮、MGU-H和MGU-K，因为引擎罚单已经无关紧要。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 13 01'33.305  
2 Germany Sebastian Vettel Ferrari 17 01'33.523 00.218
3 United Kingdom Lando Norris McLaren 14 01'33.818 00.513
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes 17 01'33.904 00.599
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 16 01'33.923 00.618
6 Thailand Alex Albon Red Bull 14 01'33.983 00.678
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 15 01'34.408 01.103
8 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 18 01'34.513 01.208
9 France Pierre Gasly Toro Rosso 14 01'34.517 01.212
10 Australia Daniel Ricciardo Renault 11 01'34.774 01.469
11 Germany Nico Hulkenberg Renault 11 01'34.784 01.479
12 Canada Lance Stroll Racing Point 14 01'34.792 01.487
13 France Romain Grosjean Haas 17 01'34.849 01.544
14 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 16 01'35.129 01.824
15 Denmark Kevin Magnussen Haas 14 01'35.305 02.000
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 15 01'35.956 02.651
17 United Kingdom George Russell Williams 15 01'36.256 02.951
18 Poland Robert Kubica Williams 17 01'36.628 03.323
19 Mexico Sergio Perez Racing Point 22 01'38.426 05.121
20 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1    
VIEW FULL RESULTS
 
Next article
美国大奖赛FP2：汉密尔顿轻松占据榜首

Previous article

美国大奖赛FP2：汉密尔顿轻松占据榜首

Next article

美国大奖赛排位赛：博塔斯击败维特尔摘下杆位，汉密尔顿第五

美国大奖赛排位赛：博塔斯击败维特尔摘下杆位，汉密尔顿第五
Load comments

About this article

Series Formula 1
Event 美国大奖赛
Author Frankie Mao

Formula 1 Next session

巴西大奖赛

巴西大奖赛

14 11月 - 17 11月

Trending

1
Formula 1

帕尔默：GP2年度冠军不等于F1入场券

Latest videos

马石油为2020赛季F1招募赛道油液工程师 01:14
Formula 1

马石油为2020赛季F1招募赛道油液工程师

河内赛道模拟圈 01:47
Formula 1

河内赛道模拟圈

第一轮季前测试总结 12:51
Formula 1

第一轮季前测试总结

维斯塔潘首次接受“公共服务”处罚管用吗？ 09:34
Formula 1

维斯塔潘首次接受“公共服务”处罚管用吗？

吉尔·德法兰谈论迈凯伦2019年新车手阵容 04:23
Formula 1

吉尔·德法兰谈论迈凯伦2019年新车手阵容

Latest news

马尔科：加斯利已经从“降级”挫折中恢复
F1

马尔科：加斯利已经从“降级”挫折中恢复

霍肯伯格或在2020年彻底休假
F1

霍肯伯格或在2020年彻底休假

奥康将代表雷诺参加阿布扎比测试
F1

奥康将代表雷诺参加阿布扎比测试

迈凯伦：2020年不会铁定获得第四名
F1

迈凯伦：2020年不会铁定获得第四名

霍纳：阿尔本证明“是金子总会发光”
F1

霍纳：阿尔本证明“是金子总会发光”

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2019 Motorsport Network. 保留所有权