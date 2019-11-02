美国大奖赛FP3：维斯塔潘居首，莱克勒克遭遇故障

排位赛前的最后60分钟练习时间刚刚进行了三分之一，莱克勒克的赛车在倒数第二个弯角里突然失去了动力且伴随白烟从赛车尾部冒出。这次意外导致赛道短暂地进入虚拟维修区状态，直到摩纳哥人把赛车缓缓驶离赛道在护墙后停下。

练习恢复正常后，维斯塔潘和维特尔开始互飙单圈时间，而瓦尔特利·博塔斯在换上新轮胎后，率先在第二轮单圈练习中以1分33.904秒冲上第一。

德国人在更换了一套软胎后，虽然第一个计时圈因在倒数第二个弯驶出赛道获利而被取消，但还是把标杆时间提高了近0.4秒。轮到维斯塔潘时，他的第一圈在一号弯锁死轮胎的情况下依然做出1分33.523秒，紧接着跑出1分33.305秒，以0.218秒的优势超过维特尔。

博塔斯与刘易斯·汉密尔顿都没能在最后阶段向维斯塔潘的新标杆时间发起挑战，而且反而时迈凯伦新秀兰多·诺里斯比芬兰人快了0.08秒，出人意料地以第三快的时间完成本阶段。而亚历山大·阿尔本比红牛队友慢了0.678秒，位居第六。

迈凯伦在奥斯汀表现出不俗竞争力。虽然卡洛斯·塞恩斯比诺里斯满了近0.6秒，但是领先其他中游集团车队。阿尔法·罗密欧在略显困难的周五过后，由去年在美洲赛道代表法拉利获胜的基米·莱科宁拿下第八，领先红牛二队的皮埃尔·加斯利和雷诺车手丹尼尔·里卡多。澳大利亚人的队友尼科·霍肯伯格以百分之一秒之差，无缘前十。

周五练习结束后，Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹因为错过称重，被罚周日从维修区起步。最后一节练习前，车队“战略性”地为其换上新引擎、涡轮、MGU-H和MGU-K，因为引擎罚单已经无关紧要。