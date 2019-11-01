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Formula 1 / 自由练习报告

美国大奖赛FP2：汉密尔顿轻松占据榜首

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美国大奖赛FP2：汉密尔顿轻松占据榜首
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2019年11月1日 下午9:49

刘易斯·汉密尔顿在美国大奖赛第二节自由练习中以令人信服的优势，轻松登上时间榜第一位。

经过第一个练习阶段里对2020年测试版轮胎进行了解之后，大多数车队都在第二节练习里投入到标准的单圈和长距离的模拟工作中。

在第一轮用较硬的轮胎所做的单圈冲刺练习里，查尔斯·莱克勒克以中性胎做出1分34.434秒并设下标杆。当时汉密尔顿则用硬胎跑出第二快的时间，仅比摩纳哥人慢了0.158秒。

在开始长跑练习前的第二轮冲刺模拟中，莱克勒克虽然换上软胎后提高到1分33.533秒，但是汉密尔顿以同样配方轮胎的进步更大。英国人的1分33.232秒，直接把法拉利车手的标杆提高了0.3秒，并且没有受到其他车手的撼动。

马克斯·维斯塔潘超过了塞巴斯蒂安·维特尔，但是仍以0.014秒的微弱差别屈居第三名。瓦尔特利·博塔斯则领先亚历山大·阿尔本。

值得一提的是，当汉密尔顿和维特尔分别承担了法拉利对本周末的硬胎工作性能的了解工作时，红牛则在本阶段没有采取行动。

红牛二队继续在中游集团的争夺行列里处于领跑位置。皮埃尔·加里斯依旧力压卡洛斯·塞恩斯，成为三大车队之外最快的车手。兰斯·斯特罗尔则代表Racing Point车队位列时间榜第九，把阿尔法·罗密欧车手安东尼奥·吉奥维纳兹挡在身后。

雷诺的状态比前一段稍有改善，丹尼尔·里卡多距离前十名只相差了0.085秒。尼科·霍肯伯格位列第十三位，意味着红牛二队的丹尼尔·科维亚特挤到了两位雷诺车手的中间。

从第十四位至第十六位的车手排名，与前十名中最后三位车手所属车队的顺序完全一致：兰多·诺里斯（迈凯伦）、塞尔吉奥·佩雷兹（Racing Point车队）和基米·莱科宁（阿尔法·罗密欧）。

主场比赛的哈斯则是威廉姆斯之外，排名最靠后的车队，凯文·马格努森位于发生事故的队友罗曼·格罗斯让身前。本阶段开始仅仅过了十分钟，格罗斯让在六号弯冲出赛道后撞上护墙，导致练习因红旗而中断了近二十分钟，他自己也只留下了四个计时圈。

第一节练习把赛车“出借”给替补车手的乔治·拉塞尔，在本阶段重返驾驶舱后，比队友罗伯特·库比卡略快一点。

进入最后阶段，正在用硬胎进行模拟的维特尔，在通过13号弯时突然发生剧烈打转。好在事发位置距离护墙较远，德国人得以驾驶赛车回到维修区。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 34 01'33.232  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari 33 01'33.533 00.301
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 28 01'33.547 00.315
4 Germany Sebastian Vettel Ferrari 35 01'33.890 00.658
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes 34 01'34.045 00.813
6 Thailand Alex Albon Red Bull 32 01'34.434 01.202
7 France Pierre Gasly Toro Rosso 31 01'34.509 01.277
8 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 34 01'34.667 01.435
9 Canada Lance Stroll Racing Point 29 01'34.744 01.512
10 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 29 01'34.839 01.607
11 Australia Daniel Ricciardo Renault 29 01'34.924 01.692
12 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 36 01'34.975 01.743
13 Germany Nico Hulkenberg Renault 32 01'34.988 01.756
14 United Kingdom Lando Norris McLaren 30 01'35.025 01.793
15 Mexico Sergio Perez Racing Point 26 01'35.109 01.877
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 34 01'35.387 02.155
17 Denmark Kevin Magnussen Haas 28 01'35.442 02.210
18 France Romain Grosjean Haas 4 01'35.789 02.557
19 United Kingdom George Russell Williams 37 01'36.749 03.517
20 Poland Robert Kubica Williams 33 01'37.283 04.051
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