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Formula 1 / 美国大奖赛 / 自由练习报告

美国大奖赛FP1：维斯塔潘领跑时间榜

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美国大奖赛FP1：维斯塔潘领跑时间榜
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2019年11月1日 下午5:51

马克斯·维斯塔潘在美国大奖赛第一节自由练习里做出全场最快单圈时间，新科六届世界冠军车队梅赛德斯着重进行2020年轮胎测试。

本周末奥斯汀迎来一股寒潮，使得第一个练习阶段在非常低的温度下进行。

轮胎供应商倍耐力将测试版本的2020年轮胎带到了奥斯汀，所有车队可以在周五的两节练习阶段里随意使用。提前锁定本赛季两项锦标赛冠军的梅赛德斯，在大部分时间里对新轮胎进行学习和了解，尽管测试款轮胎没有做任何颜色标签。

下半赛季晋升到红牛的亚历山大·阿尔本一度长时间占据时间榜第一，直到进入半个小时后，先被塞巴斯蒂安·维特尔以1分34.226秒超过。不过此后，维斯塔潘跑出1分34.057秒，以0.169秒的优势拿下本阶段标杆。泰国新秀的时间则定格在第三位，领先斯帕起与他互换车队的皮埃尔·加斯利。

法国人虽然位列第四，但是落后阿尔本多达0.7秒左右。不过，1分35.008秒足够他帮助红牛二队领先其他中游集团对手。雷诺车手丹尼尔·里卡多以不到十分之一的微弱优势，排在哈斯车队的罗曼·格罗斯让之前。

查尔斯·莱克勒克因为在阶段一开始遇到油门踏板问题，耽误了出场练习的时间，比法拉利队友维特尔少跑七圈。他的个人最快时间排名第七，稍稍领先本周末很有希望拿下个人第六个世界冠军的刘易斯·汉密尔顿。

英国人直到最后时刻才换上本周末使用的软胎来做单圈练习，但是他较快的一圈时间因为违反赛道界限规则而被取消，最终仅列第八位。值得一提的是，与他合作了七年的比赛工程师皮特·博宁顿，在上周末因手术而缺战之后，已经提前回归车队。

Racing Point车手兰斯·斯特罗尔一度处于前三名行列，但此后逐渐滑落，直到停在第九位。另一名哈斯车手凯文·马格努森则以0.073秒之差，排在第十位，而在他身后的丹尼尔·科维亚特只相差了千分之二秒。

迈凯伦和阿尔法·罗密欧暂时在本周末第一个赛道阶段里落后，卡洛斯·塞恩斯和基米·莱科宁分列第十二、十三位。塞尔吉奥·佩雷兹落后Racing Point队友斯特罗尔0.385秒，只能排在第十四位。在他之后的是安东尼奥·吉奥维纳兹、尼科·霍肯伯格、瓦尔特利·博塔斯、兰多·诺里斯和两位威廉姆斯车手。

博塔斯也在大部分时间里驾驶配有2020年测试版轮胎的梅赛德斯赛车。他总共完成40圈，是整个阶段里程数最多的车手。

榜尾位置被两名威廉姆斯车手分享，罗伯特·库比卡领先替换乔治·拉塞尔在本阶段出场的车队替补车手尼古拉斯·拉蒂菲。后者因为机械故障而实际只跑了七圈。

需要注意的是，鉴于美洲赛道的“赛道界限历史”，本周末对于车手在驾驶中四只车轮跑出赛道获利的举动采取零容忍的态度。本节练习里，有多达九名车手至少有一个单圈时间因此被取消。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 26 01'34.057  
2 Germany Sebastian Vettel Ferrari 30 01'34.226 00.169
3 Thailand Alex Albon Red Bull 28 01'34.316 00.259
4 France Pierre Gasly Toro Rosso 32 01'35.008 00.951
5 Australia Daniel Ricciardo Renault 29 01'35.263 01.206
6 France Romain Grosjean Haas 24 01'35.356 01.299
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari 23 01'35.380 01.323
8 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 32 01'35.439 01.382
9 Canada Lance Stroll Racing Point 31 01'35.586 01.529
10 Denmark Kevin Magnussen Haas 23 01'35.659 01.602
11 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 31 01'35.661 01.604
12 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 26 01'35.723 01.666
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 22 01'35.854 01.797
14 Mexico Sergio Perez Racing Point 29 01'35.971 01.914
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 26 01'36.037 01.980
16 Germany Nico Hulkenberg Renault 24 01'36.124 02.067
17 Finland Valtteri Bottas Mercedes 40 01'36.159 02.102
18 United Kingdom Lando Norris McLaren 23 01'36.263 02.206
19 Poland Robert Kubica Williams 28 01'37.948 03.891
20 Canada Nicholas Latifi Williams 7 01'41.112 07.055
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Author Frankie Mao

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