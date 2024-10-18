美国大奖赛FP1：塞恩斯最快，法拉利包揽前二

卡洛斯·塞恩斯在美国大奖赛唯一的自由练习阶段排名第一，并领衔法拉利占据前二位。

经过三周的休息后，2024赛季本周末在奥斯汀开始最后六场，也迎回了冲刺赛周末。赛前，国际汽联发出了针对底板前端围嘴的相关技术指令引起关注，红牛被指存在违规嫌疑——但没有证据可以证明。

美洲赛道重新铺设了部分路面的沥青，并对一些路肩做了修整。前20分钟里赛道上出现了不同程度的险情，但尤以刘易斯·汉密尔顿的时刻最为惊险。曾五次在这条赛道获胜的英国人在进入高速的4号弯时稍稍轧到路肩，W15赛车剧烈打转，但他奇迹般地没有撞到任何物体。

另一位梅赛德斯车手乔治·拉塞尔在赛道边大屏幕上注意到队友的遭遇，向工程师询问出事地点后，告知车队他也遇到类似的问题。不久后，拉塞尔在1号弯打滑后反向停在赛道上，但他避开了其他经过的赛车后调头。

与此同时，大部分车手都用最硬配方的轮胎进行练习。在时间榜方面，查尔斯·莱克勒克先用硬胎做出1分34.966秒，塞恩斯以0.265秒之差列第二，但这位西班牙车手随后进步到1分34.717秒，攀升到队友之前。同期，拉塞尔的1分35.452秒和马克斯·维斯塔潘的1分35.538秒分列第三和第四。

此后，维斯塔潘换上软胎冲出1分33.855秒并且前进到第一，他的红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹做出1分34.638秒排在第二。

进入最后10分钟，大部分赛车都换上软胎。塞恩斯刷出一圈1分33.802秒，重新回到时间榜头名。莱克勒克同样达到1分33.8秒，但还相差队友0.021秒，只能屈居第二。不过，两辆法拉利都比维斯塔潘的时间快了0.2秒。

最后阶段，两辆迈凯伦换上最软配方的轮胎后，以第四五名完成本周末唯一的练习阶段，其中，在车手年度积分榜上排名第二的兰多·诺里斯只相差竞争对手0.0013秒，比队友奥斯卡·皮亚斯特雷快了0.14秒。

汉密尔顿用软胎连续做了两个单圈模拟后排在第六位，相差第五位的皮亚斯特雷不到百分之六秒。拉塞尔在最后一圈完成后进步到第七，但在一号弯打转之后，他还多次报告赛车表现异样。

凯文·马格努森、费尔南多·阿隆索和角田裕毅排在前十名的最后三位，尼科·霍肯博格则一0.051秒之差位居第11位。取代丹尼尔·里卡多的廉姆·洛森名列第13位，位于Alpine的皮埃尔·加斯利身后，相差角田0.13秒。

当瓦尔特利·博塔斯得到索伯为奥斯汀准备的唯一一套升级时，周冠宇只能在本周末使用旧版本赛车。他是本阶段唯一全程只用了软胎的车手，在时间榜上排在最后，相差队友1.2秒。周四接受采访时，这位中国车手坦言没有获得新套件让他的冲刺赛周末从一开始就相当被动。