美国大奖赛：莱克勒克收获个人第八胜，诺里斯受罚不敌维斯塔潘
法拉利18年来首次在美国包揽前二名，维斯塔潘再次挫败诺里斯追分
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
查尔斯·莱克勒克凭借开赛后敏捷的超车，击败迈凯伦和红牛对手，赢得美国大奖赛胜利，同时带领法拉利时隔18年首次在美国包揽前二名。
发车阶段，从处于内线的第二位发车的马克斯·维斯塔潘在一号弯把杆位出发的兰多·诺里斯挤到外线，在自己的内侧留出了大量空间，第二排发车的两辆法拉利赛车中，莱克勒克依靠更迅猛的启动，渔翁得利后上升到第一。虽然维斯塔潘没能抢先进入一号弯，但能够处于第二，而诺里斯被打乱节奏后又被卡洛斯·塞恩斯超过，掉了第四位。
开场圈，除了皮埃尔·加斯利与亚历山大发生碰擦之外，相对平静。但是第二圈开始不久，已经从第17位上升5位的刘易斯·汉密尔顿在通过19号弯时失控，他的梅赛德斯赛车滑倒沙石区后无法动弹，遭遇了澳大利亚引擎问题之后本赛季第二次退赛。而赛会派出安全车，成自蒙特利尔以来第一次安全车出动。
安全车离开之后，前几名的位置没有变化，莱克勒克稳居第一，十圈后领先维斯塔潘4秒以上，而且继续拉开差距。20圈过后，摩纳哥人的优势达到8秒之多。
第21圈，落后维斯塔潘2秒的塞恩斯成为第一集团里最先从中性胎换硬胎的车手，荷兰人多跑了5圈才进站，结果落后西班牙人4.3秒。第26圈莱克勒克从领先位置进站，换上硬胎后继续位于队友身前。5圈后，摩纳哥人追上了没有进站的皮亚斯特雷，干净利落地完成超越。随着本圈结束时诺里斯进站，莱克勒克回到第一，而他的队友也处于第二位，帮助法拉利在半程过后以前二名领跑。
此后的半场比赛里，两辆法拉利之间保持着5秒左右的安全距离。而在他们身后，维斯塔潘和诺里斯的拉锯战使得意大利车队的位置稳固。莱克勒克最终以5秒多的优势率先完成比赛，取得了本赛季个人第三场胜利的同时，也将个人大奖赛胜利纪录增添到八场。塞恩斯取得第二名的结果，意味着自2006年在印第安纳波利斯的比赛之后，法拉利第一次在美国土地上包揽冠亚军。
第三名之争成为后半段的最大焦点。诺里斯直到第31圈进站换上硬胎，回到赛道上相差维斯塔潘6秒左右，但他延长第一段的策略起到了作用。荷兰人对赛车感到挣扎，迈凯伦赛车不断追近，终于在第44圈时俩人展开了交锋。面对车速稍快的迈凯伦对手，维斯塔潘强硬地防守。诺里斯多次尝试在1号弯和12号弯攻击对手，但都没有成功。
进入最后五圈，诺里斯终于在后置道末端能够车头稍稍超过维斯塔潘，但他处于外线，而红牛车手在进入一号弯时紧紧占据内线。迈凯伦赛车跑出赛道，然后在回到赛道上时超过了红牛赛车。赛会很快打出告示，留意到这起事件。
在还有4圈多的情况下，迈凯伦并没有要诺里斯把位置还给维斯塔潘，然后重启发起攻击。眼看来到最后一圈，赛会干事做出决定，以“离开赛道并获利”向诺里斯开出5秒罚单。收到处罚决定的诺里斯疯狂赶路，试图拉开差距，但最后两辆赛车相差4秒完赛，这意味着领奖台最后一个位置回到了维斯塔潘手里，而诺里斯则落到第四。皮亚斯特雷在本场比赛里没有太好的机会，最终获得与发车位相同的名次——第五位，落后队友1.5秒。
相比之下，第六名的争夺同样激烈，乔治·拉塞尔在最后一圈超过了塞尔吉奥·佩雷兹。周六排位赛里撞车后，梅赛德斯决定换回升级前的赛车版本，因此打破了车检规则，这意味着英国人从发车区第六位退到维修区发车。
拉塞尔带着硬胎从维修区里出发，直到第40圈才进站。尽管他因超越瓦尔特利·博塔斯时受罚5秒，但换上中性胎后在最短时间内超过第八位的尼科·霍肯博格。随后经过11圈的追逐，他在12号弯前完成超越，用第六名为梅赛德斯在一个高开低走的周末尽可能弥补了损失。
从第11位发车的霍肯博格，比排位更靠前的皮埃尔·加斯利、哈斯队友凯文·马格努森和RB的角田裕毅晚进站。这一策略帮助他在第27圈换上硬胎后维持更靠前，并为美国车队在主场击败其他中游车队。
除了拉塞尔之外，廉姆·洛森和弗朗克·克拉平托同样用硬胎发车。两位年轻车手出色地执行了策略，并且在赛道上展现了胆识——他们都与两届世界冠军费尔南多·阿隆索展开较量并且成功超过对手。最终，新西兰人在他取代丹尼尔·里卡多的第一场比赛里就进入积分区，而且领先角田5个排名。
角田原先有望争夺积分，但在超越阿尔本时把对手逼出赛道让他被罚5秒，而尾声阶段他又在一号弯打转。当时跟在RB赛车之后的克拉平托在受到干扰后跑出赛道，但守住了对马格努森的位置，最终在参加的第四场大奖赛中第二次收获积分。这位威廉姆斯新秀一度有机会得到最快圈的额外分，但Alpine在最后时刻策略性地让位置靠后的埃斯特班·奥康换上软胎后刷出了更快的单圈，阻止了额外的奖励分被威廉姆斯夺走，尽管这法国人下滑到第18名，位于两辆索伯车手中间。
Alpine原先寄希望于从奥斯汀带回积分，但第六位发车的加斯利在进站后落到了马格努森身后，之后还因为四次跑出赛道而受到5秒罚时，最后名列第12位。两位阿斯顿·马丁车手度过了困难重重的周末。尽管阿隆索从第七位发车，但比赛正常进行后速度不如周围的其他赛车。西班牙人倾尽全力后名列第13位。
当阿隆索用中性胎发车时，在发车区位置靠后的兰斯·斯特罗尔则用了硬胎。但是相比拉塞尔、洛森和克拉平托，他的赛车只是没有足够的速度，最后位于第15名。而阿尔本在第一圈与加斯利的事故之后，在安全车出动后早早进站，但没有起到太大作用，只能接受第16名的结果。
发车阶段，周冠宇启动出色并且把握住机会，在第一圈结束时上升了三个排名，并在安全车离开后前进到第13位。然而第10圈，中国小将在进入一号弯时不慎打转，这让他落到最后一名。虽然车队让用中性胎发车的他在第13圈进站，但更换一套新中性胎无法对接下来的比赛带来太大改变，大多数时间里只能跑在最后一位，并且持续到比赛结束。对中国小将来说，下周到墨西哥时他将得到升级套件。
整场比赛里，尽管不同集团里最都发生了激烈的轮对轮较量，但没有发生明显的事故，因此只有汉密尔顿一人退赛。而本场比赛之后，维斯塔潘再次微微扩大了对诺里斯的积分优势——达到57分，但红牛还落后迈凯伦40分。
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