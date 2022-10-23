美国大奖赛：维斯塔潘逆转汉密尔顿获胜，红牛第五次夺取制造商锦标

载入语音播放

马克斯·维斯塔潘在奥斯汀克服换胎差错后击败刘易斯·汉密尔顿，赢得美国大奖赛胜利，同时红牛车队第五次赢得制造商年度冠军。

从第二位发车的维斯塔潘在起步后，立即利用赛道内侧的抓地力，领先杆位出发的卡洛斯·塞恩斯进入一号弯。西班牙人在外线启动过慢，并且在一号弯试图寻找反击机会时，被从后冲上的乔治·拉塞尔顶到后打转。此时，第三位起步的汉密尔顿趁机上升到第二。混乱中，从第五位开始比赛的兰斯·斯特罗尔前进到第三。

拉塞尔在相撞后能够继续并跑在第四，但很快被罚时5秒。相比之下塞恩斯则没有那么好运，他在掉头后回到队伍最后，但直接驶回车房后退赛。法拉利报告说西班牙人在相撞后，赛车出现了漏水问题。

此后比赛就落入了维斯塔潘的掌控中，汉密尔顿虽然距离并不远，并且梅赛德斯尝试了先进站削减时间的策略，但因为红牛赛车速度优势明显，所以没有真正的机会。直到第35圈荷兰人第二次进站时，左前轮更换过慢，总共耗时11秒，让他丢失了领先位置。

但是，已经加冕两届世界冠军的维斯塔潘充分利用赛车优势，很快超过了从前十之外发车但追到前三名的查尔斯·莱克勒克。此后，最后一节用中性胎的红牛车手直追领跑比赛的汉密尔顿。当比赛进入最后6圈时，他在一号弯干净地超过梅赛德斯车手。英国人试图咬住，并且尝试给对手施加压力，让他三次驶出了赛道界限——他自己也被三次出界后收到警告。但是最终，维斯塔潘还是以5秒的优势率先迎接格子旗，汉密尔顿屈居第二，莱克勒克以第三名完赛。

凭借这次胜利，维斯塔潘本赛季已经获胜13场，追平了迈克尔·舒马赫和塞巴斯蒂安·维特尔保持的单赛季获胜次数最多纪录。随着塞尔吉奥·佩雷兹以第四名完赛，红牛领先法拉利188分，提前三轮锁定了本赛季的制造商锦标，也是自2013年后第一次获得车队荣誉，同时第五次夺取双料年度冠军。奥地利车队把这一荣誉献给昨天排位赛前去世的红牛老板迪尔特里希·马特希茨。

本场比赛，莱克勒克和佩雷兹都因为吃到引擎罚单而退后发车。不过，他们都能快速地回到前六名，随后为领奖台而战。第18圈，瓦尔特利·博塔斯在19号弯失控后停车引发的安全车，为当时还没有进站的加拿大人带来了好机会，让他拥有了对墨西哥车手的轮胎优势。第二次安全车时段过后，摩纳哥人经过缠斗后超过了佩雷兹，并且在第二次进站后得以守在前面。

佩雷兹在第二次换胎后返回赛道时，正好遇见已经换完轮胎的乔治·拉塞尔。俩人在快速的S弯角里展开争夺，但红牛车手还是守住自己的位置。拉塞尔在第一次进站时就接受了5秒处罚，但没能把握住超过佩雷兹的机会后，他以第五名完成比赛。

第六名被兰多·诺里斯拿下。在大半场比赛里，迈凯伦小将都处在积分区最后几位，但是最后十多圈里他突然爆发，一路超过了角田裕毅、周冠宇、亚历山大·阿尔本、凯文·马格努森，又在比赛尾声时刻成功从费尔南多·阿隆索手中抢过第七名。

第一次安全车结束后，正当比赛重新开始，阿隆索却在后直道上与明年的队友斯特罗尔发生了事故。Alpine赛车在试图超车时骑到了加拿大人赛车的左后轮，后者在剧烈的碰撞后只能退赛，而阿隆索还能继续比赛，并且最后取得第七名的结果。不过，这起事故将在赛后接受调查。

最后时刻上演了惊心动魄的战斗。在斯特罗尔退赛后，塞巴斯蒂安·维特尔原本有望获得第六名，但在最后一次进站时遇到了差错，导致他滑落到积分区最后两位。但是德国人继续追赶，并在最后一圈还剩两个弯时成功超过了马格努森，为自己争取到第八名。这是本赛季即将退役的维特尔，连续两场较量至最后一圈——并且都由他胜出。

马格努森接受了第九名的成绩，而积分区最后一席被角田拿到。最后阶段上演了激烈的多车缠斗。但是，从维修区开始比赛的埃斯特班·奥康与积分区擦肩而过。在他身后的是亚历山大·阿尔本和周冠宇。

中国车手在第二次安全车期间再次更换轮胎，原本在其他车手进站后，他十分接近积分区，但最后只能接受第13名的结果。皮埃尔·加斯利、米克·舒马赫、丹尼尔·里卡多和尼古拉斯·拉蒂菲在成绩榜上排名最后四位。