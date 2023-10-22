美国大奖赛：维斯塔潘第五位出发夺下职业生涯第50胜

2023赛季第五个冲刺赛周末里，维斯塔潘因为在排位赛最后一圈违反赛道边界规则，无缘本场比赛的杆位。

发车阶段，从第二位但居内线的诺里斯快速启动，稍稍将莱克勒克逼向外线后切入一号弯内线，就此领跑比赛。第三位发车的刘易斯·汉密尔顿则在进入一号弯时受到卡洛斯·塞恩斯的逼迫，但防守住试图从外线超越的维斯塔潘，保持在前四名。

第3圈DRS开启时，诺里斯已经把身后的莱克勒克甩出一秒之外。此后，汉密尔顿连续两圈超越两辆法拉利赛车，在第7圈上升到第二，落后迈凯伦车手3秒。三圈后，维斯塔潘也依靠着红牛赛车的速度优势，完成对法拉利的超越后来到第三。

荷兰车手在第16圈率先进站，当时落后汉密尔顿不到5秒。迈凯伦在下一圈做出反应，让诺里斯第一次换胎，但用上硬胎，与红牛给自己车手换上中性胎正相反。

诺里斯进站让汉密尔顿短暂地领跑比赛，然后在第20圈执行他的第一停。进站前车队告诉他维斯塔潘在窗口内，但他回复说已经对轮胎感到挣扎。出站后，汉密尔顿落到荷兰人身后，处于第三位。

第28圈，维斯塔潘来到发车区直道后利用DRS快速接近迈凯伦赛车，并在一号弯前潜入内线，占据对诺里斯的位置，后者试图反击，但被红牛车手牢牢挡住。荷兰人就此领跑比赛，与此同时，汉密尔顿将对迈凯伦车手的差距缩小到5秒之内。

眼看维斯塔潘逐渐跑开，而汉密尔顿越来越近，在第34圈将诺里斯召回并再换上一套硬胎。红牛在一圈后做出反应，尽管左后轮更换稍慢、耗去3.3秒，但荷兰人出站后依旧领先迈凯伦车手。

汉密尔顿则比维斯塔潘多跑3圈后第二次进站，不同的是换上中性胎。第48圈梅赛德斯车手在后直道上与同胞展开了激烈的对决，迈凯伦车手强硬地占住位置，但在一号弯前，诺里斯突然选择了左侧，汉密尔顿只得向外侧避让，但迈凯伦赛车无法正常进弯，让汉密尔顿直接冲进内线并且占住赛车线，在2号弯前成功超过对手。

此时维斯塔潘手握有5秒左右的优势，但管理着刹车问题。而他对于工程师总是在刹车区与他讲话非常不满。最后两圈，前两名的差距缩小到2秒。尽管汉密尔顿全力追击，但留给他的时间并不够。维斯塔潘最终以2.2秒的优势第一个冲过终点线，赢得了本赛季个人第15场胜利，距离四届世界冠军阿兰·普罗斯特的51胜只有一场之遥。

汉密尔顿以第二名完赛，取得了今年五月的西班牙大奖赛后个人最好的比赛成绩。他为赛车的升级向车队表达了感谢，并表示“下一次”再向对手发起挑战。而诺里斯在丢失第二名位置后很快被甩远，最终落后同胞8.5秒取得第三名。不过，他在个人第100场大奖赛里，连续四场登上领奖台，同时当选了当日最佳车手。

莱克勒克自从在第一阶段被汉密尔顿超越后，就无法挑战领奖台，而第23圈第一次进站后更落到了塞恩斯身后。反倒是西班牙人利用比队友更早的进站，为法拉利取得了第四名，领先塞尔吉奥·佩雷兹。墨西哥人从第九位开始比赛，依靠着进站策略赶超了莱克勒克和拉塞尔。

拉塞尔在发车阶段的乱局后，一度回到前五名，但在第一轮进站后，下滑到佩雷兹身后。余下的比赛里，英国人较为孤独地跑在第七，直到最后阶段以中性胎追逐用硬胎的莱克勒克，但还是以0.3秒之差未能前进到第六。

第八位发车的皮埃尔·加斯利以相同的名次完成比赛，回报了刚刚投资了Alpine的美国明星运动员们。最后阶段，他一度面临兰斯·斯特罗尔的追击，但还是以0.7秒守住了第八。

整个奥斯汀周末里，阿斯顿·马丁对AMR23赛车新套件的学习，因为在周五练习里赛车刹车过热问题而不顺，两辆赛车更是在排位赛Q1就遭到淘汰。车队在周日上午决定对赛车进行调整，即使这迫使两位车手从维修区开始比赛，而费尔南多·阿隆索的赛车被调回奥斯汀之前的旧版本。

这个决定起到了效果，阿隆索与队友兰斯·斯特罗尔在第一轮进站过后已经处于积分区边缘。作为赛道上最晚第二停的两辆赛车，俩人在最后10圈进入前世，而且用中性胎的斯特罗尔在第48圈超过了用硬胎的队友。加拿大人最终以第九名完赛。而在被队友超过后，阿隆索赛车速度突然变慢，一圈后回到维修区退赛，车队报告称他的底板存在问题。

阿隆索的退赛让AlphaTauri的角田裕毅成为最大受益者。第11位发车的日本车手进入积分区后，还在最后时刻换上软胎刷出了全场最快单圈时间，为车队额外得到了一个积分。

从第12位发车的周冠宇，在第一圈保持在自己的位置上。当Alpine的埃斯特班·奥康遇到问题后，他前进到第11位。第9圈，周冠宇全场第一个进站，换上硬胎。而主要竞争对手威廉姆斯的亚历山大·阿尔本、队友瓦尔特利·博塔斯和哈斯的凯文·马格努森在他的后一圈进站。

然而，当时的目标角田在晚8圈进站后稳稳地守住对阿尔法·罗密欧车手的位置。此后，中国小将的硬胎表现不理想，让他第27圈连续被多辆赛车超越。完成第二次进站后，C43赛车的速度并没有好转，让周冠宇落到了靠后的位置，最后只能接受第15名的结果，落在队友博塔斯身后一位。

虽然阿尔本超过了周冠宇，但无法跟上角田，距离积分区12秒，以第11名完赛。开赛后速度并不理想的美国车手洛根·萨金特，在后半段有所起色，在主场观众面前能够紧跟队友获得第12名。

哈斯同样决定让两辆赛车从维修区投入比赛。凯文·马格努森在第一圈就超过萨金特，但此后丹麦人速度不济，还因为违反赛道边界次数太多而受到黑白旗警告，只获得第16名。相比之下，尼科·霍肯博格落后萨金特不到2秒，名列第13位。

丹尼尔·里卡多在伤愈复出后第一场完整距离的比赛里，曾在前10圈过后进入了积分区，但进站后则位置靠后。距离比赛结束还剩8圈时，AlphaTauri为澳大利亚车手换上软胎，但无法带来太大影响，令他在所有完赛的17辆赛车中排名最后。

奥康成为全场第一个退赛的车手。他与奥斯卡·皮亚斯特雷在发车后的争夺中发生碰擦，并被车队告知侧箱受损。坚持了6圈后，法国人不得不退出比赛。另一位当事人皮亚斯特雷一度看似无恙，但坚持到第10圈时速度慢下，同样不得不提前结束比赛。

最后四场比赛之前，车手年度积分榜排名第二的佩雷兹依靠第五名成绩最大限度地止住了对汉密尔顿的损失，俩人之间仍有19分之差。在制造商方面，第二位的梅赛德斯领先法拉利31分，继续保持一定的优势，而迈凯伦靠着诺里斯的第三名完赛，超过阿斯顿·马丁上升到第四，但相差第三位的法拉利还有88分。