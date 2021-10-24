美国大奖赛：维斯塔潘力克汉密尔顿获胜

从第二位但内侧发车的汉密尔顿，在一号弯顺利挤占了内线，维斯塔潘只能从赛道外绕回，英国人顺利地领跑比赛。

红牛实施了早进站的undercut战术，让维斯塔潘在第10圈、落后0.9秒时进站。梅赛德斯没有立即做出反应，因为汉密尔顿表示他的轮胎状态不错。但是3圈后，红牛让处于第三的塞尔吉奥·佩雷兹也进站，迫使德国车队不得不改变计划，否则面临被两辆赛车超过的风险，尽管这意味着英国人不可避免地落到了第二，而且落后6秒之多。

但是晚3圈进站，也给汉密尔顿带来机会，因为他可以冲得更猛烈。不过，第28圈虚拟安全车短暂地出现。延缓了英国人追赶的脚步。而红牛在第29圈结束是，让维斯塔潘第二次进站换上另一套硬胎。荷兰人出站后落在队友佩雷兹身后，但墨西哥人非常配合地让过位置。

汉密尔顿比争冠对手多跑了9圈才进行第二停，这让他能全力发挥轮胎的性能。还剩最后5圈时，不到2秒。但是最后几圈，当前方没有慢车后，维斯塔潘能够更好地控制车速。虽然在还剩一圈时，英国车手追到了一秒之内，但是距离不够使用DRS。

最终，维斯塔潘顶住了压力，以不到1秒的微弱优势，第一次在美国土地上赢得比赛。汉密尔顿凭借做出全场最快单圈时间，得到了额外的一分，让自己少被争冠对手少拉开一分——但也达到了12分。

随着比赛的进行，佩雷兹无法跟上队友的速度，只能在第三的位置上相对孤独地进行自己的比赛。最后，他落后前两名20多秒，本赛季第四次登上领奖台，也是他在F1第一次连续两场比赛进入前三名。

相似的还有法拉利的查尔斯·莱克勒克。瓦尔特利·博塔斯的引擎罚单，让摩纳哥人从第二排发车。在开场圈守在自己的位置上之后，这名法拉利车手没有遭遇身后对手的挑战，以第四名完赛。

相比之下，他的队友卡洛斯·塞恩斯则遭遇了迈凯伦的丹尼尔·里卡多的强烈挑战。后半程，两名发车上演了硬碰硬的较量，两辆赛车发生了接触，而澳大利亚人脱引而出，为车队抢到关键的成绩——本场第五名。

博塔斯因为更换本赛季第六个内燃机，被罚退后5位发车。芬兰人没能在开场圈提升排名，意味着他不仅无法为汉密尔顿提供任何支援，而且自己的比赛也非常艰难。

不过在第二次进站后，博塔斯的竞争力逐渐显现，先后超过了迈凯伦的兰多·诺里斯和法拉利的卡洛斯·塞恩斯，取得了第六名的结果。西班牙人则落到了第七

第七名发车的诺里斯，完赛成绩掉落了一个位置，以第八名结束比赛。当皮埃尔·加斯利因赛车故障退赛之后，角田裕毅成为AlphaTauri车队留住了积分，而且是重要的2个积分。

前十名的最后一个名次，则被阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔拿到。因为引擎罚单而从倒数第三发车的德国人，在比赛中跑自己的节奏，在最后5圈里显示超过安东尼奥·吉奥维纳兹。此时，他距离莱科宁仍有1秒之多。然而倒数第四圈，芬兰人滑出了赛道，把眼看到手的积分拱手让给前法拉利队友，而且最终掉落到第12位。不过，芬兰老将在比赛中与Alpine的费尔纳多·阿隆索上演了激烈的战斗，在1号弯的边界上，强硬地超过了Alpine车手。

尽管如此，正在为2022年席位而战的意大利人，留下了让人印象深刻的战斗。他与阿隆索争夺位置中，西班牙人先在一号弯锁死后跑出了赛道，但在回来途中抢到了前面。阿俄法车手对此不满，不过在接下来赶上Alpine车手后，以强硬的姿态超过了这位两届世界冠军得主。而最后时刻，法国车队呼叫阿隆索进站，让他无法完成个人回归F1后在奥斯汀的第一次作战。

乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲分列第14和15名。在所有完成比赛的17位车手中仅仅高于两位哈斯车手——再次是米克·舒马赫领先尼基塔·马兹平。此后的比赛里，在加斯利提前退出之后，阿隆索和奥康加入了这个行列。