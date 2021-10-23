美国大奖赛排位赛：维斯塔潘击败汉密尔顿，首次拿下美洲赛道杆位

梅赛德斯和红牛的四辆赛车顺利地进入Q3后，汉密尔顿第一个开始计时圈，并在第一圈做出1分33.564秒。很快，瓦尔特利·博塔斯跑出1分33.475秒，前进到队友身前。但是两辆红牛赛车更快，当维斯塔潘以1分33.199秒攀升第一并引来欢呼声时，他的队友塞尔吉奥·佩雷兹又把标杆提高了0.019秒。

然而墨西哥人第一个杆位的愿望没能实现。面对最后几分钟飘起雨滴，汉密尔顿在第二圈进步到1分33.119秒。只是维斯塔潘提高得更多，而且打破了1分33秒大关，做到了1分32.910秒。佩雷兹则只进步到1分33.134秒，此时博塔斯则没有提高。

维斯塔潘在拿下本赛季个人第9个杆位的同时，也打破了梅赛德斯自混合动力时代以来在美洲赛道对杆位的垄断。

其他进入前十名的车手，只是为中游最靠前的位置而战。最终，法拉利击败了制造商年度第三名的争夺对手迈凯伦。查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯分列第五六名，但因为博塔斯身背引擎罚单，摩纳哥人将前进到第二排发车。

丹尼尔·里卡多名列第七，领先队友兰多·诺里斯，而第九十名则是AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和角田裕毅。

Q2里的焦点莫过于里卡多和佩雷兹。俩人都因为违反了赛道界限规则，而被取消了第一个飞驰圈的时间。不过，他们都在第二圈里涉险过关。

与此同时，角田裕毅在最后一圈里拯救了自己，把个人时间提高道了第十，刚好把同样有所进步的Alpine车手埃斯特班·奥康挤入了淘汰区。

阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔因为更换了动力单元的主要部件，原本就要退到发车区后方开始比赛。他闯入了Q2后，止步于第12位。阿尔法·罗密欧由安东尼奥·吉奥维纳兹获得第13名。

费尔纳多·阿隆索回归F1后第一次在美洲赛道的排位赛，未能进入前十名。周五遭遇重重困难后，Alpine车队在周六决定为他更换动力单元，意味着他也要受到发车区处罚。西班牙人进入Q2后，只做了一圈和象征性的时间。

威廉姆斯车手乔治·拉塞尔也只是等到最后才做了一个计时圈，原本排到了第13位，但是因为9号弯四轮出了白线而被取消。这样一来，他在Q2里没有时间，排名第15位。

Q1最后时刻，多名车手提高了自己的时间。两位Alpine车手双双进步，把阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔挤到了及格线之下。加拿大人没能在自己的最后一圈里进步。当收到引擎罚单的队友维特尔在第一阶段进入前十时，斯特罗尔的出局多少有些意外。

威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲虽然有所提高，但还是以第17位无缘Q2。吉奥维纳兹在最后一圈的努力时在2号弯打转，不过以第15位惊险地过关。但他的队友基米·莱科宁则被淘汰。芬兰人的第一个计时圈因为在19号弯出了赛道而被取消，第二圈仅仅是不够快，只是比两位哈斯车手稍快。

在本赛季第17场排位赛的内部较量中，米克·舒马赫比尼基塔·马兹平快了0.3秒左右。后者与是特罗尔在15号弯发生了事件，但是赛会干事认定无需介入。