美国大奖赛排位赛：塞恩斯击败莱克勒克勇夺个人第三杆

载入语音播放

尽管此前莱克勒克已经确认将退后10位发车，他仍然在排位赛里使出全力，非常有望拿下第一名。在Q3的第一圈，摩纳哥人做出1分34.624秒，领先队友塞恩斯0.14秒。第一轮冲刺后，梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿排在第三，刚刚赢下个人第二个世界冠军的维斯塔潘位列第四。

第二轮冲刺开始后，莱克勒克继续把个人时间提高了0.2秒，达到1分34.421秒。不过，塞恩斯在冲线时以1分34.356秒上升到第一，比队友快了0.065秒。虽然维斯塔潘也有所进步，但没能威胁到两名法拉利车手。于是塞恩斯以自己的速度，而非队友受到处罚，第一次在奥斯汀取得杆位。

汉密尔顿是三大车队中唯一没能在第二圈进步的车手，这让他在时间榜上从第三滑落到第五。不过，红牛的塞尔吉奥·佩雷兹也因为启用了第五套内燃机，被罚在发车区上退后5个位置。如此一来，汉密尔顿就前进到第四位发车。

乔治·拉塞尔虽然在最后一圈有所进步，但哪怕与汉密尔顿也有一定差距。不过，这足以确保三大车队占据了前六名。紧随其后的是阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔，他的第七名也是英国车队本赛季最好的排位赛成绩。

兰多·诺里斯为迈凯伦以第八名完成排位赛，但他也将在两名对手受罚后，在发车区上前进两个位置。前三节练习里均展示出良好单圈速度的费尔南多·阿隆索，在中游集团竞争里落到了对手身后，仅仅排在第八。而且，他也因为更换了额外的动力单元零件，吃到了退后5位的罚单。阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯则取得第十名。

Q2计时器归零后，原本刷新个人时间的周冠宇，因为在12号弯违反赛道界限规则被取消了他的第二圈。这使得诺里斯以第十名惊险晋级，而他只比身后的威廉姆斯车手亚历山大·阿尔本快了0.027秒，泰国车手排在第11名。

阿尔本的最终单圈时间为1分36.368秒，同样止步Q2的塞巴斯蒂安·维特尔为1分36.398秒，也只是以微弱的劣势与第三阶段擦肩而过。不过，莱克勒克和佩雷兹受罚后，阿尔本和维特尔都将从前十位开始比赛。

皮埃尔·加斯利以第13名完成排位赛。他的AlphaTauri队友角田裕毅最后一圈单圈时间被取消，因为被判定在9号弯跑出了边界。周冠宇最终在第一次比赛的奥斯汀，取得了排位赛第14名，但因为退后5个发车位，只能从第19位投入比赛。

主场作战的哈斯未能通过第一阶段的考验。凯文·马格努森和米克·舒马赫分列第16和18名。丹麦人在最后一轮冲刺结束后表示，他在1号弯里因为赛车跳动损失了大约0.2秒。而热爱美国的丹尼尔·里卡多，最后的努力也无功而返，虽然他取得了一定的进步，但仍然只排在第17名。在第三节练习里速度不错的埃死特班·奥康没能闯关成功，只排在倒数第二。而垫底的是威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲。