美国大奖赛排位赛：诺里斯力挫维斯塔潘摘杆位，汉密尔顿Q1出局
为世界冠军而战的诺里斯和维斯塔潘将在奥斯汀从第一排发车
兰多·诺里斯在美国大奖赛排位赛里击败争冠对手马克斯·维斯塔潘抢下杆位刘易斯·汉密尔顿爆冷早早出局。
六次赢得美国大奖赛、五次在美洲赛道获胜的汉密尔顿，在第一阶段就遭到淘汰。英国人表示表现不佳与冲刺赛中赛车前悬挂出现的问题有关。
Q3开始之后，诺里斯在第一个计时圈做出1分32.330秒，而维斯塔潘以0.031秒之差排名第二。两位争冠车手以绝对优势领先其他赛车，包括英国人的迈凯伦队友奥斯卡·皮亚斯特雷只排在第五，相差队友0.6秒之多。
进入最后时刻，诺里斯和维斯塔潘发起最后一冲，然而正当他们冲向格子旗时，换上新软胎的乔治·拉塞尔在19号弯冲出赛道后撞墙并导致了双黄旗。这使得诺里斯和维斯塔潘不得不放弃冲刺，迈凯伦车手就此拿到了本赛季个人第六个杆位。积分榜上相差54分的两位车手，将同时从第一排发车。
拉塞尔的事故本质上使得他身后的赛车都无法提高时间。两辆法拉利将分享第二排的发车位。冲刺赛最后时刻抢下第二名的卡洛斯·塞恩斯领先队友查尔斯·莱克勒克。皮亚斯特雷维持在第五，而英国人仍然名列第六。
皮埃尔·加斯利取得第七名，领先费尔南多·阿隆索。西班牙人度过了一场艰难的冲刺赛之后，在前两个阶段都惊险晋级，但抢下了第八的发车位。在他身后是冲刺赛里取得第七名的凯文·马格努森，塞尔吉奥·佩雷兹没有做出有效时间，位于第十。
Q2最后阶段，及格线上下的差距十分微小，角田裕毅以0.032秒之差无缘进入Q3。当马格努森过关时，他的队友尼科·霍肯博格止步于第12位，仅仅落后日本车手0.038秒，而埃斯特班·奥康以相同的差距排在德国车手身后，名列第13位。随后是兰斯·斯特罗尔和没有做出计时圈的廉姆·洛森。由于启用了整套额外的动力单元，新西兰人无论如何都将从发车区后方发车。
Q1结束时，威廉姆斯的亚历山大·阿尔本以0.06秒的微弱劣势倒在及格线面前，而他的队友弗朗哥·克拉平托只相差0.011秒名列第17位。当两辆速度最慢的索伯不出意外地被淘汰之外，九次在美洲赛道登上领奖台的刘易斯·汉密尔顿仅仅排在第19位。
两辆梅赛德斯赛车在较晚的时候才出场，而且使用旧软胎，第一个计时圈过后都处于淘汰区。
然而当拉塞尔的第二圈进步到当时的第三名时，汉密尔顿在第二个计时圈在大直道末端的12号弯遇到麻烦，遭遇了严重的转向过度，仅仅这个计时段就比队友慢了0.5秒左右。当他完成计时圈时仅仅排名第16位，已经无缘进入第二阶段。随着其他多辆赛车进步，他滑落到第19位。这使他先前每场美国大奖赛排位赛都进入前五名的纪录就此终结。
相差前队友瓦尔特利·博塔斯0.002秒，只是排在本周末没有升级套件的周冠宇身前。与周五的冲刺赛排位赛相比，两辆规格不同的索伯赛车在大奖赛排位赛阶段差距缩小到0.07秒。
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