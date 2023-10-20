美国大奖赛排位赛：维斯塔潘最快圈被取消，莱克勒克摘下杆位

维斯塔潘在卡塔尔锁定本赛季车手年度冠军，使得2023赛季锦标赛冠军的争夺已经结束。对后五轮比赛，先以奥斯汀、墨西哥城和圣保罗的三连赛开始，而且将连续进行两个采用冲刺赛赛制的周末。而来到美洲赛道，大部分车队都对赛车进行了今年最后一次大规模升级，其中梅赛德斯启用的新底板最为受到关注。

升级后的W14表现出良好的竞争力，而同样有更新的法拉利SF-23也表现出杆位的竞争力。Q3第一圈，莱克勒克做出1分34.885秒，领先第二名的汉密尔顿0.056秒的，此时维斯塔潘则在最后一弯遇到问题，以1分35.081秒排名第三。

最后一个飞驰圈，在Q2里节省了一套软胎的兰多·诺里斯以一圈1分34.853秒上升到第二。在迈凯伦车手身后的维斯塔潘更换一套软胎后，做出更快的1分34.7198秒。然而当红牛车手才攀升到时间榜头名，很快就因为在19号弯稍稍跑出白线而被取消。

莱克勒克在第二圈把时间提高到1分34.723秒，而汉密尔顿尽管有所进步，但还是相差对手0.139秒，最终屈居诺里斯之后列第三名。摩纳哥人就此拿到了本赛季个人第三个杆位，法拉利则将今年第五次从第一位开始比赛。对于在日本和卡塔尔连续双领奖台完赛的迈凯伦来说，迎来三场大奖赛里第二次头排发车。

另一位法拉利车手卡洛斯·塞恩斯取得第四名，与队友有0.222秒的差距，将与汉密尔顿分享第二排。第一个计时圈被取消的乔治·拉塞尔，在第二圈换上新软胎后让，个人时间定格在第五名。维斯塔潘唯一留下的计时圈让他滑落到第六。

两辆Alpine赛车将一起从第四排发车，皮埃尔·加斯利稍稍领先埃斯特班·奥康。塞尔吉奥·佩雷兹和奥斯卡·皮亚斯特雷分列第九十名。

Q2最后时刻，当大部分车手都在第二圈有所提高时，迈凯伦的诺里斯只在该阶段做了一个计时圈，但顺利进入下一阶段。

AlphaTauri车手角田裕毅进步到1分35.697秒，距离前十名争夺只有0.018秒之差。在卡塔尔拿到积分的周冠宇，本场排位赛顺利从Q1突围，而他在本阶段的第二圈达到1分35.698秒，只相差日本车手0.001秒，意味着他以不到0.02秒的微弱差距错过第三阶段。不过，中国小将排在阿尔法·罗密欧队友瓦尔特利·博塔斯身前——两辆C43赛车只有0.06秒之差。主场作战的哈斯由凯文·马格努森进入到排位赛第二阶段，但丹麦人止步第14名。

Q1结束时，中下游十分胶着。伤愈复出丹尼尔·里卡多以1分36.213秒排名第15位，惊险地进入下一轮。但考虑到他错过了四场比赛，这一表现并不哈斯车手尼科·霍肯博格仅仅在第二个计时圈提高0.09秒，让他以0.012秒的微弱劣势无缘晋级。费尔南多·阿隆索两个计时圈都不理想，而且在第二圈之前的出场圈遇到严重的“堵车”，虽然他赶上了最后一圈，但无法突破1分36秒，相差霍肯博格0.033秒，只能接受第17名的结果——本赛季开始之后每场排位赛进入Q3的纪录就此打住。

威廉姆斯的亚历山大·阿尔本落后西班牙人0.05秒左右，位居第18名。兰斯·斯特罗尔在此前的练习阶段——本周末唯一一节练习——只完成了5圈，因为赛车前轮刹车过热，阿斯顿·马丁不得不为他进行更换。在准备不足的情况下，加拿大人排名第19位，两辆阿斯顿·马丁赛车第一节都遭到淘汰。而阿尔本的队友、主场比赛的洛根·萨金特垫底。