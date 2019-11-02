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Formula 1 / 美国大奖赛 / 排位赛报告

美国大奖赛排位赛：博塔斯击败维特尔摘下杆位，汉密尔顿第五

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美国大奖赛排位赛：博塔斯击败维特尔摘下杆位，汉密尔顿第五
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2019年11月2日 下午10:48

瓦尔特利·博塔斯击败塞巴斯蒂安·维特尔夺下美国大奖赛杆位，终结了梅赛德斯自夏休期以来的“杆位荒”。

从练习阶段的表现上来看，梅赛德斯本周末冲击杆位有一定挑战。但是进入Q3之后，博塔斯在第一个计时圈做出1分32.029秒，而维特尔在第一次尝试里只相差了0.012秒。与此同时，刘易斯·汉密尔顿落后队友近0.3秒，而有望竞争杆位的马克斯·维斯塔潘也慢了0.162秒。

虽然差距渺小，但是维特尔没能在第二次尝试里取得进步。博塔斯由此放弃了自己的第二圈，但已经足够第一次在美洲赛道从杆位发车，同时阻止了法拉利从斯帕以来连续第七次获得杆位。

维斯塔潘在第二圈里跑快了近0.1秒，把同样稍有提高的查尔斯·莱克勒克挤出前三名。而汉密尔顿则没有进步，只获得第五名，是他自2013年之后在美国大奖赛里最差的发车位置。不过，英国人只需要在周日的比赛里比博塔斯多拿四分，就能第六次问鼎车手世界冠军。

以上五名车手都在Q2里用中性胎做出个人最快时间，因此将用较硬的轮胎开始比赛。三大车队中，只有获得第六名的亚历山大·阿尔本起步策略不同，他在同一阶段里用软胎做出时间。

迈凯伦维持了本周末的强势表现，卡洛斯·塞恩斯在前两个阶段落后队友兰多·诺里斯的情况下，在Q3里抢下第七的发车位置。值得一提的是，英国新秀在Q1里做出了标杆时间。丹尼尔·里卡多与皮埃尔·加斯利分列第九、十名。

澳大利亚人在Q2最后时刻惊险过关，但是也把雷诺队友尼科·霍肯伯格淘汰出局。德国人距离及格线仅有0.1秒之差。在他身后是凯文·马格努森和丹尼尔·科维亚特，而兰斯·斯特罗尔则稍稍领先罗曼·格罗斯让。

第三节练习里由基米·莱科宁排名前十的阿尔法·罗密欧，在排位赛里被打回“原形”：两名车手双双无缘晋级。而芬兰人在夏休期后的七场排位赛里，第四次被安东尼奥·吉奥维纳兹击败。威廉姆斯新秀乔治·拉塞尔以第十八名完成排位赛。

Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹因为在周五第二节自由练习里错过称重，被罚正赛从维修区发车。车队为他启用了全新的动力单元组件。墨西哥人只是象征性地在Q1里做了一个计时圈，但还是位列罗伯特·库比卡之前。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 01'32.029  
2 Germany Sebastian Vettel Ferrari 01'32.041 00.012
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 01'32.096 00.067
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 01'32.137 00.108
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 01'32.321 00.292
6 Thailand Alex Albon Red Bull 01'32.548 00.519
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 01'32.847 00.818
8 United Kingdom Lando Norris McLaren 01'33.175 01.146
9 Australia Daniel Ricciardo Renault 01'33.488 01.459
10 France Pierre Gasly Toro Rosso 01'33.601 01.572
11 Germany Nico Hulkenberg Renault 01'33.815 01.786
12 Denmark Kevin Magnussen Haas 01'33.979 01.950
13 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 01'33.989 01.960
14 Canada Lance Stroll Racing Point 01'34.100 02.071
15 France Romain Grosjean Haas 01'34.158 02.129
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 01'34.226 02.197
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 01'34.369 02.340
18 United Kingdom George Russell Williams 01'35.372 03.343
19 Poland Robert Kubica Williams 01'35.889 03.860
20 Mexico Sergio Perez Racing Point 01'35.808 03.779
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Author Frankie Mao

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