美国大奖赛排位赛：博塔斯击败维特尔摘下杆位，汉密尔顿第五

从练习阶段的表现上来看，梅赛德斯本周末冲击杆位有一定挑战。但是进入Q3之后，博塔斯在第一个计时圈做出1分32.029秒，而维特尔在第一次尝试里只相差了0.012秒。与此同时，刘易斯·汉密尔顿落后队友近0.3秒，而有望竞争杆位的马克斯·维斯塔潘也慢了0.162秒。

虽然差距渺小，但是维特尔没能在第二次尝试里取得进步。博塔斯由此放弃了自己的第二圈，但已经足够第一次在美洲赛道从杆位发车，同时阻止了法拉利从斯帕以来连续第七次获得杆位。

维斯塔潘在第二圈里跑快了近0.1秒，把同样稍有提高的查尔斯·莱克勒克挤出前三名。而汉密尔顿则没有进步，只获得第五名，是他自2013年之后在美国大奖赛里最差的发车位置。不过，英国人只需要在周日的比赛里比博塔斯多拿四分，就能第六次问鼎车手世界冠军。

以上五名车手都在Q2里用中性胎做出个人最快时间，因此将用较硬的轮胎开始比赛。三大车队中，只有获得第六名的亚历山大·阿尔本起步策略不同，他在同一阶段里用软胎做出时间。

迈凯伦维持了本周末的强势表现，卡洛斯·塞恩斯在前两个阶段落后队友兰多·诺里斯的情况下，在Q3里抢下第七的发车位置。值得一提的是，英国新秀在Q1里做出了标杆时间。丹尼尔·里卡多与皮埃尔·加斯利分列第九、十名。

澳大利亚人在Q2最后时刻惊险过关，但是也把雷诺队友尼科·霍肯伯格淘汰出局。德国人距离及格线仅有0.1秒之差。在他身后是凯文·马格努森和丹尼尔·科维亚特，而兰斯·斯特罗尔则稍稍领先罗曼·格罗斯让。

第三节练习里由基米·莱科宁排名前十的阿尔法·罗密欧，在排位赛里被打回“原形”：两名车手双双无缘晋级。而芬兰人在夏休期后的七场排位赛里，第四次被安东尼奥·吉奥维纳兹击败。威廉姆斯新秀乔治·拉塞尔以第十八名完成排位赛。

Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹因为在周五第二节自由练习里错过称重，被罚正赛从维修区发车。车队为他启用了全新的动力单元组件。墨西哥人只是象征性地在Q1里做了一个计时圈，但还是位列罗伯特·库比卡之前。