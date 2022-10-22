美国大奖赛周五：法拉利车手暂时领先，2023轮胎测试完成

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然意大利人最终把赛车驶回车库，但是维修工作导致他驾驶的属于凯文·马格努森的赛车无法在本阶段回到赛道上。这次事故导致红旗短暂地出现了4分钟。

多支车队派出年轻车手以便完成本赛季强制的年轻车手出场任务。迈凯伦由IndyCar车手阿莱克斯·帕罗替换丹尼尔·里卡多出场；阿尔法·罗密欧年轻车手蒂奥·波切尔首次在大奖赛周末亮相；已经无缘今年世界冠军的查尔斯·莱克莱克，把他的法拉利赛车让给罗伯特·施瓦茨曼——原本持俄罗斯驾照比赛的他，改换了出生国以色利的驾照；威廉姆斯则由2023年车手候选人之一的美国人洛根·萨金特坐进尼古拉斯·拉蒂菲的赛车。

本周末第一个练习阶段结束时，法拉利车手卡洛斯·塞恩斯做出全场最快单圈时间1分36.857秒，比位列第二的马克斯·维斯塔潘快了0.224秒。后者在第一轮练习后最快，但直到尾声时期才做了第二轮冲刺练习。

梅赛德斯在奥斯汀启用了W13赛车最后一个升级套件。刘易斯·汉密尔顿在阶段开始后一度带着空气动力学检测工具出场。而同样在最后阶段，他把个人时间提高到1分37.332秒，落后塞恩斯的标杆时间0.4秒。

阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔略微出人意料地趴在第四，领先另一名红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹。而费尔南多·阿隆索位列乔治·拉塞尔身前。随后是皮埃尔·加斯利、兰多·诺里斯和塞巴斯蒂安·维特尔。

首次来到美洲赛道的周冠宇，驾驶阿尔法·罗密欧赛车在本周末第一个60分钟的阶段里完成了21圈，在时间榜上排在第12位，紧随埃斯特班·奥康。

原本应该在铃鹿进行的倍耐力轮胎测试，因为当时天下大雨而推迟到了奥斯汀周五的第二节练习。当多数车手从一开始就用测试款轮胎进行练习，而早期只有莱克莱克和瓦尔特利·博塔斯用今年的轮胎做出了单圈时间，其中用摩纳哥人用中性胎最终设下了本阶段也是全天的最快时间——1分36.810秒。而芬兰人使用软胎排在第二，落后法拉利车手0.7秒。而丹尼尔·里卡多在最后阶段换上软胎做了一个常规的单圈练习，一举冲到了第三位。大多数车手的最快时间都用测试轮胎做出，而且以此做长距离练习。