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Formula 1 / 美国大奖赛 / 比赛报告

美国大奖赛：博塔斯首度称雄美洲赛道，汉密尔顿摘下第六冠

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美国大奖赛：博塔斯首度称雄美洲赛道，汉密尔顿摘下第六冠
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2019年11月3日 下午9:43

瓦尔特利·博塔斯凭借倒数第五圈的超车赢得美国大奖赛胜利，刘易斯·汉密尔顿虽然以第二名完赛，但是实现了第六次赢得F1车手世界冠军。

杆位发车的博塔斯稳健地守住第一，而汉密尔顿趁着两辆法拉利赛车起步不利，从第五上升到第三。此后，为了应对马克斯·维斯塔潘在第13圈的早进站，梅赛德斯召回了芬兰人，但是他的队友则坚持在赛道上——意味着德国车队区分了两名车手的策略。

博塔斯在第35圈完成第二次进站后，以中性胎追赶执行一停、使用硬胎的汉密尔顿。15圈的努力后，芬兰人终于追到了队友身后一秒以内。他的第一次尝试在一号弯遭遇了英国人的顽强抵抗——试图以一场胜利来锁定本年度的锦标赛冠军。不过一圈后，他无法抵御住车速更快且拥有DRS优势的队友，而博塔斯赢得了本赛季第四场胜利。

最后几圈，轮胎消耗的汉密尔顿也受到了维斯塔潘的压力。眼看荷兰人已经追到一秒以内，直道末端的黄旗意味着红牛车手无法使用DRS，最终屈居第三名。

查尔斯·莱克勒克在塞巴斯蒂安·维特尔意外退赛的情况下，孤独地以第四名完赛，但是在最后阶段换上软胎，创造了本场比赛的最快单圈时间。

发车阶段，维特尔无法找到合适的速度，接连被法拉利队友、迈凯伦和雷诺的对手超过，掉落到第七。当他刚刚召回速度，努力追赶前方的赛车时，却在第八圈轧到九号弯的路肩后右后轮悬挂突然失灵，不得不提前退出了比赛。

第五名被首次在美洲赛道作战的红牛新秀亚历山大·阿尔本拿下。泰国人在一号弯的争夺里，与卡洛斯·塞恩斯发生碰撞后不得不第一圈结束就进站。虽然改变了策略，但是阿尔本以令人惊艳的驾驶从最后一位奋起直追，在第38圈超过丹尼尔·里卡多后进入了前五名。虽然此后他进行了第三次换胎，但是稳稳完成比赛。

从第九位发车的里卡多，在开场圈超过维特尔之后，又在第八圈完成了对兰多·诺里斯的超车。迈凯伦试图通过进站来赶超中游集团的直接竞争对手，但是雷诺在里卡多一边做出了良好的反应。澳大利亚人凭借稳健的发挥，在取得第六名的同时，成为三大车队之外排名最靠前的车手。诺里斯则在队内竞争中力压塞恩斯。

尼科·霍肯伯格以硬胎起步的策略收获了成效。他完成了非常长的第一阶段，直到第27圈才换上中性胎，而12圈后又换上软胎。虽然他一度被勒令把位置交还给阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁，因为他使出了赛道界限并且获益。但是随着芬兰人的轮胎消耗，德国人很快完成了超越，而且超过了塞尔吉奥·佩雷兹和丹尼尔·科维亚特，以第九名完赛。

墨西哥人因为周五错过称重而被罚从维修区起步，但是出色的轮胎策略让他能够争取积分。几乎在博塔斯冲线的同时，科维亚特在15号弯试图超越Racing Point车手时发生了碰撞。虽然俄罗斯人以第十名完赛，但是赛会很快对其开出了加时五秒的罚单，把最后一个积分还给了佩雷兹，而科维亚特则连续两场比赛因为最后时刻的犯规失去积分。

莱科宁原本有望获得积分，但是与霍肯伯格的交战后，他连续被其他赛车超过，落到了第十三名。虽然皮埃尔·加斯利在最后阶段返回维修区，以及科维亚特的受罚，令芬兰人提升到第十一名，但还是延续了下半赛季以来的得分荒。

兰斯·斯特罗尔以第十三名结束比赛，领先安东尼奥·吉奥维纳兹和罗曼·格罗斯让。另一名哈斯车手凯文·马格努森在最后时刻因为刹车问题而无法进弯，只能停在砂石区后退赛。

加斯利虽然在倒数第二圈直接返回了维修区，但是在成绩榜上排在威廉姆斯车手乔治·拉塞尔之前。同样第一次在美国比赛的罗伯特·库比卡——2007年进入F1的他因为在加拿大遭遇严重撞车而错过了在印第安纳波利斯的比赛——在完成22圈后，因为疑似液压系统故障而无奈退赛。

Cla Driver Gap
1 Finland Valtteri Bottas  
2 United Kingdom Lewis Hamilton 04.148
3 Netherlands Max Verstappen 05.002
4 Monaco Charles Leclerc 52.239
5 Thailand Alex Albon 01'18.038
6 Australia Daniel Ricciardo 01'30.366
7 United Kingdom Lando Norris 01'30.764
8 Spain Carlos Sainz Jr.  
9 Germany Nico Hulkenberg  
10 Russian Federation Daniil Kvyat  
11 Mexico Sergio Perez  
12 Finland Kimi Raikkonen  
13 Canada Lance Stroll  
14 Italy Antonio Giovinazzi  
15 France Romain Grosjean  
16 France Pierre Gasly  
17 United Kingdom George Russell  
  Denmark Kevin Magnussen  
  Poland Robert Kubica  
  Germany Sebastian Vettel 49 Laps
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Event 美国大奖赛
Author Frankie Mao

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