美国大奖赛：博塔斯首度称雄美洲赛道，汉密尔顿摘下第六冠

杆位发车的博塔斯稳健地守住第一，而汉密尔顿趁着两辆法拉利赛车起步不利，从第五上升到第三。此后，为了应对马克斯·维斯塔潘在第13圈的早进站，梅赛德斯召回了芬兰人，但是他的队友则坚持在赛道上——意味着德国车队区分了两名车手的策略。

博塔斯在第35圈完成第二次进站后，以中性胎追赶执行一停、使用硬胎的汉密尔顿。15圈的努力后，芬兰人终于追到了队友身后一秒以内。他的第一次尝试在一号弯遭遇了英国人的顽强抵抗——试图以一场胜利来锁定本年度的锦标赛冠军。不过一圈后，他无法抵御住车速更快且拥有DRS优势的队友，而博塔斯赢得了本赛季第四场胜利。

最后几圈，轮胎消耗的汉密尔顿也受到了维斯塔潘的压力。眼看荷兰人已经追到一秒以内，直道末端的黄旗意味着红牛车手无法使用DRS，最终屈居第三名。

查尔斯·莱克勒克在塞巴斯蒂安·维特尔意外退赛的情况下，孤独地以第四名完赛，但是在最后阶段换上软胎，创造了本场比赛的最快单圈时间。

发车阶段，维特尔无法找到合适的速度，接连被法拉利队友、迈凯伦和雷诺的对手超过，掉落到第七。当他刚刚召回速度，努力追赶前方的赛车时，却在第八圈轧到九号弯的路肩后右后轮悬挂突然失灵，不得不提前退出了比赛。

第五名被首次在美洲赛道作战的红牛新秀亚历山大·阿尔本拿下。泰国人在一号弯的争夺里，与卡洛斯·塞恩斯发生碰撞后不得不第一圈结束就进站。虽然改变了策略，但是阿尔本以令人惊艳的驾驶从最后一位奋起直追，在第38圈超过丹尼尔·里卡多后进入了前五名。虽然此后他进行了第三次换胎，但是稳稳完成比赛。

从第九位发车的里卡多，在开场圈超过维特尔之后，又在第八圈完成了对兰多·诺里斯的超车。迈凯伦试图通过进站来赶超中游集团的直接竞争对手，但是雷诺在里卡多一边做出了良好的反应。澳大利亚人凭借稳健的发挥，在取得第六名的同时，成为三大车队之外排名最靠前的车手。诺里斯则在队内竞争中力压塞恩斯。

尼科·霍肯伯格以硬胎起步的策略收获了成效。他完成了非常长的第一阶段，直到第27圈才换上中性胎，而12圈后又换上软胎。虽然他一度被勒令把位置交还给阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁，因为他使出了赛道界限并且获益。但是随着芬兰人的轮胎消耗，德国人很快完成了超越，而且超过了塞尔吉奥·佩雷兹和丹尼尔·科维亚特，以第九名完赛。

墨西哥人因为周五错过称重而被罚从维修区起步，但是出色的轮胎策略让他能够争取积分。几乎在博塔斯冲线的同时，科维亚特在15号弯试图超越Racing Point车手时发生了碰撞。虽然俄罗斯人以第十名完赛，但是赛会很快对其开出了加时五秒的罚单，把最后一个积分还给了佩雷兹，而科维亚特则连续两场比赛因为最后时刻的犯规失去积分。

莱科宁原本有望获得积分，但是与霍肯伯格的交战后，他连续被其他赛车超过，落到了第十三名。虽然皮埃尔·加斯利在最后阶段返回维修区，以及科维亚特的受罚，令芬兰人提升到第十一名，但还是延续了下半赛季以来的得分荒。

兰斯·斯特罗尔以第十三名结束比赛，领先安东尼奥·吉奥维纳兹和罗曼·格罗斯让。另一名哈斯车手凯文·马格努森在最后时刻因为刹车问题而无法进弯，只能停在砂石区后退赛。

加斯利虽然在倒数第二圈直接返回了维修区，但是在成绩榜上排在威廉姆斯车手乔治·拉塞尔之前。同样第一次在美国比赛的罗伯特·库比卡——2007年进入F1的他因为在加拿大遭遇严重撞车而错过了在印第安纳波利斯的比赛——在完成22圈后，因为疑似液压系统故障而无奈退赛。