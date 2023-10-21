美国大奖赛冲刺赛：维斯塔潘闲庭信步领先9秒获胜

发车后，杆位出发的维斯塔潘从外线切入内线，把摩纳哥人挡在身后的同时，顺利领先进入一号弯。第三位起步的汉密尔顿趁机从外线攻击莱克勒克得手，让自己上升到第二位。

前几圈，梅赛德斯车手还能跟在红牛赛车身后一秒内，但接近半程时被渐渐甩出DRS范围。最终，新科“三冠王”没有受到实质性的挑战，在19圈的短程比赛结束时，以9.4秒的巨大优势获胜。

莱克勒克被汉密尔顿在第一圈超过后，没有足够的速度反击，被梅赛德斯车手甩开了8秒之多。最后时刻，他一度受到了兰多·诺里斯的压力，但还是有惊无险地以0.8秒率先冲线。后者认为被卡洛斯·塞恩斯超过后反超耽误了自己的时间。

塞恩斯是唯一使用软胎比赛的车手，更好的抓地力帮助他在开场前几圈上升到第四，但比赛过半后他的轮胎衰竭，被诺里斯夺回位置后，又被塞尔吉奥·佩雷兹超过。此后，西班牙人被乔治·拉塞尔紧追。

梅赛德斯车手因为在SQ1里挡到了莱克勒克，被罚从第八位退到第11位发车，但他第一圈就前进到第八。第5圈，英国人从路肩外侧超越奥斯卡·皮亚斯特雷后上升到第七，但赛会干事认为他违反赛道边界规则而且持续获益，对他开出5秒罚单。而当佩雷兹成功超过塞恩斯后，拉塞尔一度追近到0.3秒，但被对手守住位置。最后阶段，梅赛德斯车手没有真正的机会，第七个通过终点线，但因为罚时而滑落到皮埃尔·加斯利身后，以第八名完成比赛。

亚历山大·阿尔本在拉塞尔受到发车位处罚后前进到第八发车，后者在比赛中被罚时5秒后，威廉姆斯车手最后时刻全力争取进入梅赛德斯赛车的5秒范围，但是没有成功，与积分失之交臂。

从第五位发车的皮亚斯特雷在一号弯争夺中轮胎发生了剐蹭，此后他逐渐跌出积分区，最终只能接受第十名的结果。

本场冲刺赛，周冠宇从第15位开始比赛，但前几圈掉落了两个位置，大部分时间里，中国小将与哈斯的凯文·马格努森展开缠斗，最终领先丹麦人，名列第17位。不过，俩人在一号弯和15号弯发生的两起事件引起了赛会干事的注意，将在赛后接受调查。

还剩三圈时，原本处于第14-15位的兰斯·斯特罗尔遭遇了疑似刹车问题，不得不回到维修区后退赛。