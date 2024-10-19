美国大奖赛冲刺赛：维斯塔潘轻松获胜

马克斯·维斯塔潘轻松领跑后赢得美国大奖赛冲刺赛胜利，在2024赛季迄今四场冲刺赛里保持全胜。

本场100公里、19圈的短程赛，所有车手都用中性胎。发车后维斯塔潘稳稳守住第一，而兰多·诺里斯在高速连续弯里超过第二位发车的乔治·拉塞尔后上升到第二。梅赛德斯车手随后受到了法拉利赛车带来的极大压力。

随着诺里斯在19圈的比赛里无法追近维斯塔潘，荷兰人率先冲过终点线，收获了自巴塞罗那以来第一个比赛阶段的胜利。至此，他在今年已经进行的四场冲刺赛里全都拿到第一。

拉塞尔在被诺里斯超过后，一度守在第三并且曾追到同胞身后一秒内，但随后他的轮胎开始衰退。半程时，他连续被身后的两位法拉利车手超过。卡洛斯·塞恩斯曾被队友查尔斯·莱克勒克超过，但很快夺回位置。超过拉塞尔之后，西班牙人奋力追赶诺里斯，终于在倒数第二圈追到DRS范围内，并且在最后一圈开始后超过了前队友，抢下第二。此后，迈凯伦车手又受到莱克勒克的攻击，摩纳哥人险些追尾对手，幸好及时避开，这让英国人至少在前三名完成本场冲刺赛，法拉利则收获了第二和第四。

自被法拉利赛车超过后，拉塞尔落到第五，但后面是他的队友刘易斯·汉密尔顿。两名梅赛德斯车手以第五六名完赛，随后是本周末表现不俗的哈斯。凯文·马格努森领先队友尼科·霍肯博格。从第六位发车的德国人起步后位置下滑，但追回到前八名，确保了哈斯在奥斯汀主场获得3个积分。

冲刺赛排位赛SQ2出局的塞尔吉奥·佩雷兹在第11位起步的情况下，只是追上两个名次，而且仍然无缘积分。SQ1爆冷遭淘汰的奥斯卡·皮亚斯特雷从第16位发车后，一路追至第十名。在两辆更快的赛车追击之后，角田裕毅名列第11位，而首次参加F1冲刺赛的弗朗哥·克拉平托排名第12位。随后依次是兰斯·斯特尔、皮埃尔·加斯利、埃斯特班·奥康。为RB比赛的廉姆·洛森以第16名完成比赛。

威廉姆斯为排位不佳的阿尔本的赛车做了修改，虽然他不得不从维修区开始比赛，但很快超过了两辆速度不济的索伯赛车，之后再次超越对赛车感到挣扎的费尔南多·阿隆索，最后名列第17位。

本周末没有获得升级的周冠宇从发车区最后一位开始比赛，相比于排位赛单圈速度的差异，比赛情况下，他还能追赶用到新套件的队友瓦尔特利·博塔斯。拥有升级的芬兰人在冲刺赛开始后无法追上前方赛车，而且还遇到了刹车问题。最后两圈，两辆索伯赛车差距缩小到一秒内。最后一圈开始时，周冠宇在一号弯潜入内线，虽然芬兰车手还能守住位置，但中国小将在大直道上成功超过队友，最终在博塔斯身前完赛。