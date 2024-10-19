美国大奖赛冲刺赛：维斯塔潘轻松获胜
维斯塔潘延续2024赛季冲刺赛全胜势头
马克斯·维斯塔潘轻松领跑后赢得美国大奖赛冲刺赛胜利，在2024赛季迄今四场冲刺赛里保持全胜。
本场100公里、19圈的短程赛，所有车手都用中性胎。发车后维斯塔潘稳稳守住第一，而兰多·诺里斯在高速连续弯里超过第二位发车的乔治·拉塞尔后上升到第二。梅赛德斯车手随后受到了法拉利赛车带来的极大压力。
随着诺里斯在19圈的比赛里无法追近维斯塔潘，荷兰人率先冲过终点线，收获了自巴塞罗那以来第一个比赛阶段的胜利。至此，他在今年已经进行的四场冲刺赛里全都拿到第一。
拉塞尔在被诺里斯超过后，一度守在第三并且曾追到同胞身后一秒内，但随后他的轮胎开始衰退。半程时，他连续被身后的两位法拉利车手超过。卡洛斯·塞恩斯曾被队友查尔斯·莱克勒克超过，但很快夺回位置。超过拉塞尔之后，西班牙人奋力追赶诺里斯，终于在倒数第二圈追到DRS范围内，并且在最后一圈开始后超过了前队友，抢下第二。此后，迈凯伦车手又受到莱克勒克的攻击，摩纳哥人险些追尾对手，幸好及时避开，这让英国人至少在前三名完成本场冲刺赛，法拉利则收获了第二和第四。
自被法拉利赛车超过后，拉塞尔落到第五，但后面是他的队友刘易斯·汉密尔顿。两名梅赛德斯车手以第五六名完赛，随后是本周末表现不俗的哈斯。凯文·马格努森领先队友尼科·霍肯博格。从第六位发车的德国人起步后位置下滑，但追回到前八名，确保了哈斯在奥斯汀主场获得3个积分。
冲刺赛排位赛SQ2出局的塞尔吉奥·佩雷兹在第11位起步的情况下，只是追上两个名次，而且仍然无缘积分。SQ1爆冷遭淘汰的奥斯卡·皮亚斯特雷从第16位发车后，一路追至第十名。在两辆更快的赛车追击之后，角田裕毅名列第11位，而首次参加F1冲刺赛的弗朗哥·克拉平托排名第12位。随后依次是兰斯·斯特尔、皮埃尔·加斯利、埃斯特班·奥康。为RB比赛的廉姆·洛森以第16名完成比赛。
威廉姆斯为排位不佳的阿尔本的赛车做了修改，虽然他不得不从维修区开始比赛，但很快超过了两辆速度不济的索伯赛车，之后再次超越对赛车感到挣扎的费尔南多·阿隆索，最后名列第17位。
本周末没有获得升级的周冠宇从发车区最后一位开始比赛，相比于排位赛单圈速度的差异，比赛情况下，他还能追赶用到新套件的队友瓦尔特利·博塔斯。拥有升级的芬兰人在冲刺赛开始后无法追上前方赛车，而且还遇到了刹车问题。最后两圈，两辆索伯赛车差距缩小到一秒内。最后一圈开始时，周冠宇在一号弯潜入内线，虽然芬兰车手还能守住位置，但中国小将在大直道上成功超过队友，最终在博塔斯身前完赛。
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
Latest news
在奥斯汀包揽前二名后法拉利加入冠军争夺战
美国大奖赛：莱克勒克收获个人第八胜，诺里斯受罚不敌维斯塔潘
汉密尔顿Q1出局后提议将新套件让给拉塞尔
美国大奖赛排位赛：诺里斯力挫维斯塔潘摘杆位，汉密尔顿Q1出局
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments