美国大奖赛冲刺赛排位赛：维斯塔潘以0.055秒优势摘下第一
马克斯·维斯塔潘在奥斯汀冲刺赛排位赛里，以不到0.1秒的优势力压查尔斯·莱克勒克，将在本赛季第五场冲刺赛里从第一位发车。
前一天的大奖赛排位赛中，虽然维斯塔潘做出了最快单圈，但因为19号弯跑出赛道而被取消，使得杆位被查尔斯·莱克勒克拿到。然而冲刺赛排位赛前，经过国际汽联与车队、车手的商讨，放宽了9、12和19号弯的赛道边界。
结果是，在所有车手都用软胎并且仅有一圈时间的SQ3里，维斯塔潘做出1分34.538秒，以0.055秒左右击败莱克勒克，将在冲刺赛里从杆位发车。完成冲刺圈后，荷兰车手向车队报告“有些小问题，但没关系”。
刘易斯·汉密尔顿的飞驰圈相差维斯塔潘0.069秒，尽管以0.014秒之差错过了第一排，但英国人表示相比周五排位赛是不错的进步。周日将与荷兰人分享第一排的兰多·诺里斯在本场时间较短的排位赛里屈居第四，而他与红牛车手只差0.1秒。另一位迈凯伦车手奥斯卡·皮亚斯特雷排名第五，位列莱克勒克的队友卡洛斯·塞恩斯身前。
与前六名车手都用新软胎做出成绩不同的是，塞尔吉奥·佩雷兹和乔治·拉塞尔使用了旧轮胎，因而在时间上竞争力不足，分列第七八名。不过。梅赛德斯车手因为在SQ1里挡到了莱克勒克，将接受调查。
亚历山大·阿尔本为威廉姆斯跻身前世，取得第九的冲刺赛发车位置，在他身边的将是同样用旧软胎做出时间的皮埃尔·加斯利。
SQ2里所有赛车仍然必须使用中性胎。伤愈复出的丹尼尔·里卡多在两场排位赛都进入第二阶段，但以0.031秒的微弱差距没能进入第三阶段，止步于第11位。澳大利亚人领先阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索、埃斯特班·奥康和兰斯·斯特罗尔。
周冠宇代表阿尔法·罗密欧进入了第二阶段，在最后一圈冲刺中，他因为在14、15号弯受到加拿大人的严重阻挡而未能提高时间，距离排名第10位的阿尔本0.2秒，将在冲刺赛里从第15位开始比赛。
SQ1结束时里卡多成功在最后一刻脱险，而尼科·霍肯博格以0.012秒的微弱劣势未能晋级。他的队友凯文·马格努森在他之后列第17位。当周冠宇成功杀入SQ2时，他的队友瓦尔特利·博塔斯止步于第18位。AlphaTauri的角田裕毅名列第19位。主场比赛的洛根·萨金特本周末两场排位赛全部垫底告终。
因为每个阶段时间非常少，20辆赛车在赛道上显得非常繁忙。汉密尔顿的鼻翼右前侧蹭到角田的车尾，而拉塞尔赛车的导流板也出现轻微受损。
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