罗西为维特尔与法拉利关系恶化感到“遗憾”

四次F1世界冠军维特尔在红牛效力六年后，于2015年加入法拉利，并在双方合作后的第二场比赛中为意大利车队斩获胜利。

维特尔曾有机会在2017年和2018年再添世界冠军头衔，但一系列车手和车队失误令他付出了高昂的代价，而在连续两个赛季都5次获胜后，去年他仅仅收获了一场胜利。

今年早些时候法拉利宣布维特尔不会在2021年继续效力，令后者模仿迈克尔·舒马赫与该意大利制造商一起赢得世界冠军的希望就此破灭。

维特尔已经确定将在明年加盟Racing Point——届时车队将变更为阿斯顿·马丁F1车队。雅马哈MotoGP车手罗西认为，“顶级车手”维特尔将能够在2021年“证明”他的速度。

“对维特尔来说，这真是太遗憾了，因为他与法拉利之间的关系以一种糟糕的方式结束，”罗西在圣马力诺大奖赛前说，“而且，因为曾经有一两次他们非常接近赢得世界冠军，但他们没有成功。“

“看到现在这种情况很糟糕，因为赛车速度很慢，而我认为维特尔是头号车手。所以，我认为明年他将与阿斯顿·马丁一起证明自己的速度。”

维特尔将于明年在阿斯顿·马丁F1车队取代塞尔吉奥·佩雷兹。Racing Point在周三告知这位墨西哥车手，尽管此前双方签订过长期合同，但将在赛季结束时与他分道扬镳。

本周末的F1托斯卡纳大奖赛在MotoGP意大利大奖赛所使用的穆杰罗赛道进行。佩雷兹在周四表示，此前“没人告诉他”他即将离开。

维特尔承认，在他对阿斯顿·马丁F1车队的潜力感到信服之前，他曾经“接近”考虑退休。

本周末，F1首次在穆杰罗比赛。这使得罗西承认他“非常嫉妒”F1。因为受到COVID-19影响，这条赛道被排除在2020年MotoGP赛历上。

罗西早在2008年，在穆杰罗驾驶过法拉利F1赛车。他相信车手将“享受”这条“难以置信”的赛道。

翻译/Vandy

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