罗兰·拉岑伯格：小人物的悲壮史

在伊莫拉比赛的两周之前，33岁的拉岑伯格刚刚在日本英田举行的太平洋大奖赛中驾驶Simtek赛车，完成了自己的第一场F1正赛出场。考虑到Simtek车队在冬天才建立，第11名的成绩并不算太糟。

事实上，在巴西举行的赛季揭幕战前的一个晚上，拉岑伯格的赛车方才勉强赶制完成。而他与队友大卫·布拉伯姆不出意外地没有通过排位赛的考验。奥地利人对这样的结果感到沮丧，但是他的赛车知识和对待比赛的态度，给Simtek车队的同事们留下了深刻印象。

他的时任比赛工程师亨弗瑞·科贝特（Humphrey Corbett）回忆说：“整辆赛车在很仓促的情况下拼凑起来。我们没有时间做像样的测试。有1-2个问题一点也不稀奇。你知道他不是在胡说八道，他跟你一样想成功。

“我记得当时我心里想‘真该死，这家伙对赛车的情况一清二楚。’他也说‘我需要自己找到更多单圈时间’。当一个车手这么说的时候，很是振奋人心。绝对是可以合作的行家。”

Roland Ratzenberger, Simtek S941

零的突破

之后的太平洋大奖赛，拉岑伯格第二次在F1周末出场。在周五上午装车之后，他错过了当天下午的排位赛。不过，他成功在周六排位赛里取得了参加正赛的资格。在一场多达15辆赛车退赛的比赛中，奥地利人平安地完成了比赛，尽管落后获得胜利的贝纳通车手迈克尔·舒马赫5圈，且名列最后一位。

但是，拉岑伯格对自己在英田的表现并不满意，特别是在慢速弯里的发挥。Simtek老板之一的尼克·沃斯（Nick Wirth）表示：“他完全有能力跑好慢速弯，那让他抓狂。在高速弯里，他与大卫的速度不相上下，有时更快一点。

“但是他没有掌握驾驶F1赛车跑好慢速弯的窍门，而那阻碍了他的发挥。勇气和执着通常都是在高速弯里表现出来的，而他在这方面一点也不缺。”

之后，拉岑伯格从摩纳哥的家出发，驾驶他的那辆新保时捷，在效力于贝纳通的好朋友JJ·莱特的陪同下，驱车前往伊莫拉参加下一场比赛。他刚刚在故乡萨尔茨堡买了一套公寓，那花去了他已经筹了多年的积蓄，而有人专门前往意大利把钥匙交给他。在频繁往返日本参赛之后，他的生活正在改变。

“我认为当时他的赞助商正考虑延长她的投入期限，”沃斯表示，“最初的协议大概是前4-6场比赛的样子，而我们可以预见她那么做。因为她没有去前两场比赛，但是来到了伊莫拉。”

那个周五，刹车令拉岑伯格犯了难，而车队一度决定让更有经验的布拉伯姆驾驶一下他的赛车。结果，澳大利亚人证实了队友的抱怨的问题是属实的。而当他换上新刹车之后，他很快找到了感觉。

“突然他就找到了应有的速度，”布拉伯姆回忆道，“他对赛车、对刹车感到高兴很多，他的速度（与我）接近了许多。当他用上新刹车后，他速度快了很多，你感觉到他开始找到他的势头，而他会鞭笞我，这原本对我也是好事。”

当天晚上，沃斯与拉岑伯格就如何激发后者的所有潜力做了深度的交流。沃斯认为正是这次交谈，让奥地利人更迫切地想在伊莫拉好好表现，而“那是周六发生的整件事情的一部分；需要完成目标的紧张压力。”

Roland Ratzenberger, Simtek S941

那个“不对劲”的周六

与此同时，周五发生了一件牵动人心的大事，那就是乔丹车队的鲁本斯·巴里切罗发生了一起重大撞车事故。巴西人幸运地逃过一劫，在一片狼藉的车祸中只受了轻伤。而事故发生后，拉岑伯格与关系不错的强尼·赫伯特谈论起来。

英国人说：“我们讨论了我们所目睹的，事故有多么暴力——‘那很吓人’。他提到我们都应该在安全方面多关心一点。”

沃斯说：“整个周末，伊莫拉笼罩在深深的因果报应里。鲁本斯在周五撞了车，肯定有地方出了问题。周五对我们来说也不顺利，整个周末都充满了一种古怪的感觉。

“我不相信这样的事情，但我记得周六早上到赛道时觉得有些不对劲。我记得无论出于什么原因，周六就是高兴不起来。但是我们认为我们的两辆赛车有机会再次获得比赛资格。”

随着他的赛车现在可以更有效地工作，拉岑伯格着实情绪乐观。巴里切罗的事故发生后，参赛人数减少到25位，这意味着他只需要击败一辆太平洋车队的赛车——实际上是速度很慢的保罗·贝尔蒙多——就能晋级正赛。

“他总是很乐观，而且总是很积极，”科贝特说，“他当然很期待排位赛。我认为他第一次觉得自己可以好好表现一番，而且他可能比平时更快活。”

“如果是现在再来看当时的情况，他是那么的急切。”沃斯说， “他的赞助商在现场。日本是他第一次参加比赛，他想再做次做到。”

排位赛刚开始，罗兰确实比贝尔蒙多快。 随后Simtek的数据表明，在紧接着的一圈中，他出现了轻微的偏移，然后摆动了一下方向盘以确保一切正常，并清理了轮胎。然后他开始做另一圈快跑。

“我完全会那样做，” 科贝特说，“你在赛道上、在车里，感觉很好，左/右转动方向偏，确保一切都感觉正常，然后再次尝试。在正常情况下，那会没事的。”

Roland Ratzenberger, Simtek S941, David Brabham

布拉伯姆说：“他并没有损失很多时间，但那足以让他思考，‘我最好检查一下赛车’。看着他的数据，他做了左右修正和刹车。他会在脑海中想‘我要进站检查一下吗？’我能理解为什么他没那么做。他没感觉到前翼是否有问题，于是他继续尝试。但是那一圈，他再也没能回来。”

被禁赛三场的爱尔兰车手艾迪·埃尔文在场边观看。他回忆说：“我记得坐在那儿看着他开始那一圈。我看到他减慢了速度，然后开始飞驰。感觉很奇怪。一看到红旗出现，我就知道出事了。然后我跑到乔丹的车房去看电视，看看发生了什么。”

拉岑伯格驶入维尔纽夫弯时，赛车的前翼已经飘了起来。这可能是因为赛车轧到路肩后，前翼与鼻锥下方连接处的四个螺栓中有两个已经松动了。他跑偏了路线之后，以惊人的速度撞上了混凝土墙。

“我路过罗兰德的赛车残骸时，我的心沉了下来，因为场面在那一刹那看起来很糟。”达蒙·希尔说，“伙计们围着赛车站着，挥舞着让我们过去，但没人试图把他从赛车里弄出来，他看上去软弱无力。”

“我看到了红旗，”赫伯特回忆道，“我看到一辆Simtek赛车，但我不知道是谁。当我接近时，我放慢了速度，看了看。我记得他瘫倒在那里，我心想‘该死’……”

很快，大惊失色的F1围场就获知了拉岑伯格死亡的消息。伯尼·埃克莱斯顿亲自向沃思和他的车队证实了这一消息。

“这是我不想让任何人经历的一系列情感。” 沃思说：“当你设计赛车时，当你承担着与我一样多的责任时，再加上与罗兰的交情并且本质上成为了朋友……这简直是一种无法形容的世界从脚下崩塌的感觉。”

“那真的太难承受，那种惊呆的感觉。到今天为止，仍然很难谈论起来。最难的是伯尼来告诉我们罗兰死了。”

“那天我们都失去了一个朋友。他尽了他的全力，而我们也正在与他一起全力以赴。他决定加入一支原本毫无希望的车队，他决定与我们并肩作战，并看到我们有能力击败我们的直接对手，未来充满了希望。那真是太可怕了。”

“我当时是保罗·沃尔维克（Paul Warwick）的工程师，”科贝特说。 “而且我一直在想那两次死亡。我在日记的后面记下了罗兰逝世的那天和保罗逝世的那天。”

赫伯特说：“对我来说，这真的很激动。我记得听到这个消息后在酒店哭了起来。”

赫伯特是参加了拉岑伯格葬礼的少数车手之一，他与盖哈德·博格一起连夜从圣保罗的阿亚顿·塞纳的纪念堂前往萨尔茨堡。而对拉岑伯格来说，在布兰兹·哈奇的那晚，他与赫伯特说到的通往最高峰的道路已经走到了尽头。

赫伯特说：“周日发生的事情几乎完全把那天抹去了。这就是为什么我参加两次葬礼以表示我的最后敬意。他就那样被不公平地带走了，他都没有得到好好参加F1比赛的机会。”

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不为困难屈服

为了到达F1，拉岑伯格走过了一条漫长的路。1986年10月26日，他迈出了一大步。

那天，在南半球的阿德莱德，奈基尔·曼塞尔著名的爆胎，把F1世界冠军头衔拱手让给了阿兰·普罗斯特。同一天，在地球的另一半面，拉岑伯格在英国布兰兹·哈奇赛道赢下了福特方程式嘉年华，让他看起来前途无量。

当天晚上，这位奥地利人在酒吧里庆祝自己的重大时刻。获得这项赛事前一届胜利的赫伯特是最先前来向他道贺的车手。志同道合的俩人畅谈起未来。拉岑伯格不久前与宝马签约，将参加全新的世界房车锦标赛，而赫伯特则要代表艾迪·乔丹的车队去参加英国F3。

“我们谈论了这趟旅程将把我们引向哪里，”赫伯特回忆说，“他经历过困难，然后赢下了嘉年华。我在前一年赢过嘉年华，但在FF2000 Quest度过了一个困难的1986赛季。”

“我们说起一帆风顺的事情如何就变得诸事不顺。但是如果你有好的心理素质，你总归会克服的。F1是我们谈及的话题。我们知道需要走过哪些跳板，我们知道我们正在这条道路上，并且我们正好各个击破。”

赫伯特不可思议地在两年半时间里就成为了大奖赛车手，但是拉岑伯格的道路更加坎坷。他赢得嘉年华时是26岁，不过为了让自己看起来年轻一点，他在简历上给自己少报了两年年龄。

在没有父母支持的情况下，他已经花了数年为那些才华平平的车手做机械师、在赛车学校做指导，以便让自己的职业生涯能够启动。1987年代表宝马参赛的协议，是他第一次有像样的收入。

他的灿烂笑容和人格魅力总是让他赢得别人的欢迎。后来，他找到了足够的赞助来参加英国F3和F3000。而当他没有选择之后，他转向了运动车赛场，以便能够继续赛车生涯。1991年他加盟SARD丰田车队，到日本参赛后取得了重大突破。他很快成为有力竞争者，也让他有机会参加日本F3000系列赛。

#22 SARD Toyota 93C: Roland Ratzenberger, Mauro Martini, Naoki Nagasaka Photo by: Jean-Philippe Legrand

在日本参赛时期，拉岑伯格收入颇丰，但是F1仍是他的目标。1993年底，当机会的大门向他的朋友、F3000对手艾迪·埃尔文和海恩兹-哈拉尔德·弗伦岑敞开时，他为他们感到高兴，但是不免有些羡慕。

“他热爱F1，”埃尔文说，“他是那么的着迷，他渴望参加F1的程度令人吃惊。他在日本的赛车生涯非常棒，但他一直在为进入F1而努力，特别是我与弗伦岑成功之后。那肯定让他很难受，但是也鼓励了他。”

此后，经由盖哈德·伯格的经纪人Burkhard Hummel的介绍，新组建的Simtek车队给了拉岑伯格机会。1993-1994年冬天，在得到住在摩纳哥的一位德国老板Barbara Behlau资助后，他与Simtek车队达成了一纸协议。

“她一直以朋友的方式对待罗兰并且决定她应该支持他的赛车生涯，”沃斯说道，“所以她筹集了很多钱，帮助他得到了驾驶的机会，也帮我们组成了车队。真的是依靠她的资助、罗兰的韧劲和Burkhard的帮助，整件事情才能成功。”

“他跟我年龄相仿，非常有干劲，我真的喜欢他。就我们所知道的来说，他看起来有能耐，而且看起来像是应该做的事情。”

最终，拉岑伯格确定下来成为大卫·布拉伯姆的队友，那意味着他终于成为了F1车手。不过，最初的协议只包括前6场比赛，接下来就要看资金的筹备情况。而他知道自己必须从1994赛季一开始就有好的表现。

“当我听说之后，我真心为他高兴，因为我知道他一直是那么的渴望，”赫伯特说，“我知道，他作为一名典型的赛车手，在得知我们中有几个人成功进入F1后，他有多么沮丧。他终于得到了他需要的支持，获得了属于他的机会。”

“当我见到他后，我记得自己给了他一个大大的拥抱，并且说‘你成功了。’他说‘对我比对你难多了！’他可能是最后一个自己给自己当技师、修理福特方程式赛车并最终进入F1的人。”

然而命运弄人，坚持不懈的拉岑伯格在终于得到了他机会后，在他踌躇满志地为攀爬个人的巅峰拼搏时，他的F1生涯和整个人生就这样匆匆地结束了。