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罗伯茨离任，卡皮托全面接管威廉姆斯

威廉姆斯宣布担任了半年车队领队的西蒙·罗伯茨在工作了一年之后，已经离开格罗夫基地。

罗伯茨离任，卡皮托全面接管威廉姆斯

        罗伯茨在去年6月加盟威廉姆斯，担任F1项目经理。两个月后，当威廉姆斯家族把车队和整个家族企业转让给美国的Dorilton资本并且完全离开F1之后，罗伯茨出任了类似于临时领队的职务。

        去年12月，大众前运动主管乔斯特·卡皮托加入威廉姆斯担任CEO之后，罗伯茨被扶正，出任车队正式的领队。不过自那以来，车队在卡皮托的领导下，开始进行人员结构的重组。

        今年3月，大众原运动部技术总监弗朗索瓦-克萨维尔·德梅森（FX·德梅森）在威廉姆斯走马上任，成为帕蒂·洛维离开之后，车队的新技术总监。

        罗伯茨的离任就在他到威廉姆斯工作了一年之际，车队解释称这是“内部重新构建”的需要，尽管“过去12个月里，西蒙在管理过渡的过程中扮演了必要的角色”。

        威廉姆斯方面表示此次重组进一步提高运作的效率，作为推动车队重返领先集团长远目标的一部分举措。卡皮托将承担起领队的责任，而德梅森将在负责工程的同时，兼顾赛道运作。

        “很荣幸在威廉姆斯家族离开这项运动之后担任领队的角色，”罗伯茨在声明中表示。“但是，随着过渡的良好进行，我期待新挑战，并且祝车队的每个人未来顺利。”

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