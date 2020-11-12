罗伯茨因感染病毒缺席土耳其大奖赛

威廉姆斯在上周四表示，因为多位常规的车队比赛团队成员得到阳性的检测结果，将为本周末的土耳其大奖赛进行人员调换。

就在车队自2011年后第一次回归伊斯坦布尔公园之际，威廉姆斯发表声明，通知了罗伯茨因确诊感染病毒而没有随队出征。车队表示他将根据英格兰防疫守则，进行10天的隔离，期间他会远程为比赛进行支持，而现场的工作将临时由车队经理戴夫·雷丁和车辆设计总工程师亚当·卡特共同承担。

罗伯茨在今年8月底，威廉姆斯家族退出F1舞台之后，临时担任车队的日常管理者。他是目前围场中第一位因感染病毒而无法在现场指挥比赛的职位最高的车队管理者。

至目前为止，Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹和兰斯·斯特罗尔都先后感染过病毒，后者的父亲、车队老板劳伦斯·斯特罗尔虽然缺席了纽伯格林周末，但在检测中出现阳性反应。

根据F1参赛防疫程序，所有人员必须在前往比赛地前，在常规的5天一次的检测中得到阴性的结果才能启程。虽然在斯特罗尔的风波之后，又增设了抵达赛道后24小时内再次接受检测的条例，但是实际中仅针对临时进入社交圈的人士。