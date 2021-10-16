维特尔：F1需要自省，金钱是否高于道德

因为F1把沙特阿拉伯和卡塔尔加入其赛历之中，所以人们再次关注到这些人权纪录糟糕的政权，他们想要利用举办大奖赛来为自己洗白。

然而，F1负责人和国际汽联一直认为，体育应该保持中立——在这些地方比赛可以通过曝光潜在问题，产生积极的作用。

但维特尔认为，在某些情况下，体育运动中的决定必须基于道德，而不只为增加收益。

在接受包括Motorsport.com在内的媒体采访时，维特尔就人权、可持续发展和宽容问题给出了他的想法。他认为收益不应该是决定体育赛事举办地的唯一因素。

"但问题在于，一项运动就像一个国家，本质是人治的。”他说。"个人有个人的意见和背景等，所以一定会有困难。但我们必须找到完美的人来管理赛车运动，并且向着正确的道路发展。”

"这时候需要考虑的不仅仅是利益。发展过程中当然会产生巨大的经济利益，但我认为，有时候我们需要问自己一个问题，负责人也需要问自己这个问题：这道德吗？”

"你是否会因为某些考虑而拒绝交易？还是说只要是大生意都可以同意，而不考虑其潜在的问题？我认为这就大局观，是负责人需要反省的问题。"

维特尔一直是一个强有力的活动家，他关注的问题包括环境保护和保障LGBT权利。

虽然F1在#weraceasone运动中取得了很大的成绩，但维特尔认为，行动才能支撑言语——比每场比赛前一个简单的仪式多做一些。

"有些问题影响深远，不容忽视。"他说。"面对这些问题，无论你来自哪里，都会同意——只有平等待人才是公平。”

"当然，有些国家有不同的政策、不同的政府和不同的背景。我不可能为所有的国家说话，因为我不了解，不是专家。但对于某些国家的某些方面，我还是很清楚的。”

"我们去到那些地方，就像是铺开了一张巨大的地毯，上面写满了溢美之词。但我认为光说是不够的，行动才是重点。"

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

当被问及F1是否应该更加激进时，维特尔说："我不知道什么才是最好的方式，但一面躺在赛道上几分钟的旗子肯定不是。”

"但当然，赛车运动可以帮助大家释放压力，也可以在全球范围内推进公平的理念。因为归根结底我认为，因为爱男人而不是女人、或者爱女人而不是男人，对别人进行评判或应用某些法规，是不对的。”

"任何形式的隔离和划分都是错误的。想象一下，如果大家都一样，是不可能进步的。”

"我的意思是，想象一下，如果F1所有的车都一样，将会多么无聊——不仅颜色相同，空气动力学部件也一样。又或者想象一下，如果我们所说的语言都一摸一样，这绝对很无聊，我们永远不会进步。”

"我们也一样。我认为人类这一物种能够进化到如此完备，就是因为我们在某种程度上都是不同的，我们应该鼓励差异，而不是害怕它。"