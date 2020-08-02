维特尔：F1车手须对防范感染病毒“有责任感”

Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹在匈牙利大奖赛结束后回到墨西哥探望遭遇事故的母亲。当他回到英国准备参加本周末的银石比赛时，却在常规的核酸检测环节被查出感染了病毒，因此只能缺席比赛，并且下周末能否回归成为疑问。

佩雷兹成为首位确诊感染新冠病毒的F1车手，也是2020赛季重新启动以来的第三例确诊病例。然而，与他同行的个人助理和训练师目前的检测结果都是阴性，以及两外三位此前与他一起进行模拟器工作的Racing Point成员。

虽然F1围场在对佩雷兹的阳性结果感到震惊之余没有恐慌，但也引起了关于是否要在比赛间隙期限制车手行为的讨论。对此，四届世界冠军维特尔认为管住车手并不实际，只能更多地靠车手自己多注意。

“他们没法那么做，”维特尔向英国Channel 4电视台表示，“我不认为你能把任何人带到一个地方并关起来。首先我不知道塞尔吉奥做了什么，其次我希望他没事。”

“但是你知道，我认为这是个严重的问题。我们唯一能做就是有责任感，确保你勤洗手，保持社交距离。如果你不能，那么戴口罩，并且做事明智点。剩下的事情只能拭目以待了。”

亨格罗林赛后出门旅行的不只有佩雷兹，罗曼·格罗斯让去了希腊度假。在这位哈斯车手看来，在赛道之外的地方不可能把感染病毒的风险降到零，尤其是有孩子的车手。

“我家里有三个很小的孩子，所以我尽可能地小心处理许多事情，”格罗斯让说，“显然你不是完全不会感染病毒，我的孩子们都要出去玩。”

“让2岁、5岁和7岁的小孩戴口罩是很复杂的事情，他们有可能传染给我。显然我们尽可能多地留在家人身边，但是你不能不让他们去玩。我想说的是，你只能尽力而为，但是现今零风险是不存在的。”