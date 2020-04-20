维特尔：重启F1赛季事关全世界

全球新冠肺炎疫情令F1新赛季无法正常进行，赛历上的前九场比赛或延期或推迟。原定于6月底在保罗·里卡德赛道的法国大奖赛，也因为法国政府延长了禁止大型活动的期限，非常有可能无法如期举行。

日前，法拉利车手维特尔在接受包括Motorsport.com在内的少数媒体的视频采访时，坦言没有赛事感觉不好受，但他认为在恢复赛季的同时，也需要确保所有人员的安全。

“很痛苦，因为我们想回到赛车里，”德国人表示， “如果说得自私一点，我想比赛，但是你知道现在很多人面对他们现在的处境都有很多想法。”

“我认为可能在刚开始的时候——前两场比赛——与我们习惯的比赛相比，会做出一点妥协。但是希望不会太多，因为显然我们想以我们都习惯的方式比赛，即在观众面前、在车迷面前，有很好的氛围等等。”

F1 CEO切斯·凯利之前表示，目标是在夏天重新启动赛季，而包括意大利大奖赛推广方在内的一些人士表示，自由传媒必须在重新安排赛历时小心，不能重蹈墨尔本的覆辙。

当前有消息称，F1的最新计划是在7月初的红牛环以空场的形式开始比赛，因为奥地利政府公开表示不会进行干预。随后，可能在银石赛道举行多场比赛，尽管英国政府近期宣布社交距离限制延长三个星期，正好是银石放面声称的4月底做出大奖赛举办与否决定的期限。

身为大奖赛车手协会（GPDA）干事的维特尔表示，虽然车手们也进行过讨论，但更大的主要责任还是会由F1官方承担，而他提醒所有的决定不只关系到F1围场内。

“你知道这是艰难的决定。一方面，从业务的角度来看，你肯定要考虑这项运动的健康，”德国人说。

“另一方面，你对围场里的每个工作的人都负有责任。当然，最重要的是车迷。我们有很多人通常来看我们的比赛，我们需要尽可能地确保我们照顾好我们自己，同时也照顾好普罗大众。

“关于什么时候可以重新比赛，现在你可以想到很多选择。重新比赛最好的形式是什么？是有车迷还是没有车迷，幽灵比赛还是不幽灵比赛。

“我认为我们都想要的是回归正轨，但是不只为了F1，也为了世界上的所有人。但是我认为最好的药或者最好的处方就是保持耐心。”