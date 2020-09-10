维特尔透露曾“接近”考虑退役

2020赛季暂停期间，维特尔在5月收到法拉利的通知，他已经被排除在车队未来的计划之内。自那以后，这位四届世界冠军将何去何从就成为焦点。

就在法拉利庆祝其1000场大奖赛的托斯卡纳大奖赛之前，Racing Point宣布维特尔将在明年加盟全新的阿斯顿·马丁F1项目，而效力了车队七年的塞尔吉奥·佩雷兹将在本赛季结束后离开。

过去4个月里，维特尔始终表示没有做出决定，而他的多种选择里包括休息一年或彻底离开F1。

周四的新闻发布会上，当被问到他有多接近于决定退役时，德国人回答道：“接近……我不知道是否有办法估量你能多接近（退役）。

“就思考了很多和决定我最终需要把什么至于第一位、什么对是我最好的这些方面来说，的确接近。而我相信，我现在所做的决定对我是最好的，并且期待证明它。”

从2007赛季中途参赛至今，德国人已经在F1征战了14个赛季。他在2010-2013年之间效力红牛时，夺取了四个世界冠军。2015年他加入法拉利，但是未能与意大利车队一起夺冠。

维特尔表示这段时期，对他做出个人决定重要的就是给自己一个答案。他说“一个重要的因素是回答我给自己的第一个问题：我想做什么、想在潜在的F1未来中取得什么。

“当这些事情想清楚以后，我认为（Racing Point）车队的表现就相当容易做出选择，我考虑了很多关于我接下来的目标。当那些也都清楚了以后，应该做什么就很容易了。

本赛季，虽然RP20赛车借鉴了去年的梅赛德斯W10赛车引来不少中游竞争对手的不满，但不能否认车队在劳伦斯·斯特罗尔入主之后财政稳定，展现了未来发展的“很多潜力”。

维特尔此前承认，在雷诺宣布与费尔南多·阿隆索再次牵手之前，他与法国车队有过接触。之后，他则与Racing Point进行过“松散的交谈”。

尽管之前一直处于绯闻阶段，但是论赛车竞争力，今年拥有登上领奖台实力的Racing Point显然是符合维特尔要求的唯一选择。尽管如此，他声称做出最终加盟银石车队的决定“并不容易”。

“不，那不容易，因为正如我说的，过去几周和几个月对我相当紧张，”德国人表示。

“我面对的是一个不同的新情况，而我从第一天起就觉得我想留在F1，如果真的有吸引我的地方。”

“越来越清楚的是，这支车队今年的表现已经非常鼓舞人心，而我认为更甚之的是新规则发展的方向，希望会带来差距越来越小的格局。所以我认为这支车队会迎来更多的第一次，并且第一次与其他车队拥有相同水平的财力，来展示他们的能耐。

“所以有任何我可以提供帮助的地方，我都会非常兴奋，而且我非常期待。”