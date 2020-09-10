Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
匈牙利大奖赛
17 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
英国大奖赛
31 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
70周年大奖赛
07 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
西班牙大奖赛
14 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
比利时大奖赛
28 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
意大利大奖赛
04 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
托斯卡纳大奖赛
11 9月
Next event in
03 Hours
:
46 Minutes
:
59 Seconds
See full schedule
R
Formula 1
巴林大奖赛
27 11月
Next event in
77 days
See full schedule
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

维特尔透露曾“接近”考虑退役

shares
comments
维特尔透露曾“接近”考虑退役
By:

塞巴斯蒂安·维特尔透露他曾“接近”退役，但现在他认为2021年加盟将变更为阿斯顿·马丁F1车队的Racing Point是“最好的”决定。

2020赛季暂停期间，维特尔在5月收到法拉利的通知，他已经被排除在车队未来的计划之内。自那以后，这位四届世界冠军将何去何从就成为焦点。

就在法拉利庆祝其1000场大奖赛的托斯卡纳大奖赛之前，Racing Point宣布维特尔将在明年加盟全新的阿斯顿·马丁F1项目，而效力了车队七年的塞尔吉奥·佩雷兹将在本赛季结束后离开。

过去4个月里，维特尔始终表示没有做出决定，而他的多种选择里包括休息一年或彻底离开F1。

周四的新闻发布会上，当被问到他有多接近于决定退役时，德国人回答道：“接近……我不知道是否有办法估量你能多接近（退役）。

“就思考了很多和决定我最终需要把什么至于第一位、什么对是我最好的这些方面来说，的确接近。而我相信，我现在所做的决定对我是最好的，并且期待证明它。”

从2007赛季中途参赛至今，德国人已经在F1征战了14个赛季。他在2010-2013年之间效力红牛时，夺取了四个世界冠军。2015年他加入法拉利，但是未能与意大利车队一起夺冠。

维特尔表示这段时期，对他做出个人决定重要的就是给自己一个答案。他说“一个重要的因素是回答我给自己的第一个问题：我想做什么、想在潜在的F1未来中取得什么。

“当这些事情想清楚以后，我认为（Racing Point）车队的表现就相当容易做出选择，我考虑了很多关于我接下来的目标。当那些也都清楚了以后，应该做什么就很容易了。

本赛季，虽然RP20赛车借鉴了去年的梅赛德斯W10赛车引来不少中游竞争对手的不满，但不能否认车队在劳伦斯·斯特罗尔入主之后财政稳定，展现了未来发展的“很多潜力”。

维特尔此前承认，在雷诺宣布与费尔南多·阿隆索再次牵手之前，他与法国车队有过接触。之后，他则与Racing Point进行过“松散的交谈”。

尽管之前一直处于绯闻阶段，但是论赛车竞争力，今年拥有登上领奖台实力的Racing Point显然是符合维特尔要求的唯一选择。尽管如此，他声称做出最终加盟银石车队的决定“并不容易”。

“不，那不容易，因为正如我说的，过去几周和几个月对我相当紧张，”德国人表示。

“我面对的是一个不同的新情况，而我从第一天起就觉得我想留在F1，如果真的有吸引我的地方。”

“越来越清楚的是，这支车队今年的表现已经非常鼓舞人心，而我认为更甚之的是新规则发展的方向，希望会带来差距越来越小的格局。所以我认为这支车队会迎来更多的第一次，并且第一次与其他车队拥有相同水平的财力，来展示他们的能耐。

“所以有任何我可以提供帮助的地方，我都会非常兴奋，而且我非常期待。”

Racing Point“抛弃”佩雷兹是否属明智之举？

Previous article

Racing Point“抛弃”佩雷兹是否属明智之举？
Load comments

About this article

Series Formula 1
车手 塞巴斯蒂安 维特尔 Shop Now
Author Frankie Mao

Trending Today

维特尔透露曾“接近”考虑退役
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

维特尔透露曾“接近”考虑退役

Latest news

维特尔透露曾“接近”考虑退役
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

维特尔透露曾“接近”考虑退役

Racing Point“抛弃”佩雷兹是否属明智之举？
Formula 1 Formula 1 / 分析

Racing Point“抛弃”佩雷兹是否属明智之举？

维特尔将于2021赛季代表阿斯顿·马丁参加F1
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

维特尔将于2021赛季代表阿斯顿·马丁参加F1

法拉利公布酒红色复古F1赛车涂装
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

法拉利公布酒红色复古F1赛车涂装

Trending

1
Formula 1

维特尔透露曾“接近”考虑退役

19m

Latest news

维特尔透露曾“接近”考虑退役
Formula 1

维特尔透露曾“接近”考虑退役

Racing Point“抛弃”佩雷兹是否属明智之举？
Formula 1

Racing Point“抛弃”佩雷兹是否属明智之举？

维特尔将于2021赛季代表阿斯顿·马丁参加F1
Formula 1

维特尔将于2021赛季代表阿斯顿·马丁参加F1

法拉利公布酒红色复古F1赛车涂装
Formula 1

法拉利公布酒红色复古F1赛车涂装

佩雷兹确认将离开Racing Point，为维特尔让路
Formula 1

佩雷兹确认将离开Racing Point，为维特尔让路

Latest videos

《大奖赛大纪事》：阿隆索在雷诺的时光 03:54
Formula 1

《大奖赛大纪事》：阿隆索在雷诺的时光

F1引擎模式解释 04:44
Formula 1

F1引擎模式解释

《大奖赛大纪事》：意大利大奖赛伟大时刻 08:37
Formula 1

《大奖赛大纪事》：意大利大奖赛伟大时刻

2020比利时大奖赛梅赛德斯赛后汇报 08:09
Formula 1

2020比利时大奖赛梅赛德斯赛后汇报

《大奖赛大纪事》 ：2020比利时大奖赛精彩图集 02:52
Formula 1

《大奖赛大纪事》 ：2020比利时大奖赛精彩图集

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权