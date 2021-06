维特尔：轮胎管理是阿斯顿·马丁夺得首个领奖台的关键

德国人充分利用冗长的发车阶段提升了名次,随后又在红旗时段过后比赛重新开始时,凭借拥有全新软胎的优势,仅次于获得胜利的塞尔吉奥·佩雷兹完赛,收获了第二名。

回顾这场从第11位起步的比赛,维特尔认为第一阶段对于取得领奖台成绩至关重要,尤其是当时他得以用上一套全新的软胎,而非一套Q2使用过的旧轮胎。

“我认为从战略上看,从更靠前的位置起步显然更好,”德国人表示,“但我拥有完好无损的新轮胎,而其他人的在排位赛中都跑过几圈了。”

“所以它帮助我们坚持得更久。但我们也真的很好地保护了轮胎,我认为这是我们的秘诀,再加上我们的速度也不赖。我认为赛车在比赛中的感觉很好,这是保持进步和勇往直前的关键。”

维特尔表示,尽管赛车在巴库的练习阶段全程都表现稳定,但能够收获领奖台还是一份“意外之喜”。

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, 2nd position, is cheered over the line by his team

