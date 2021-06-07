维特尔：轮胎管理是阿斯顿·马丁夺得首个领奖台的关键

德国人充分利用冗长的发车阶段提升了名次，随后又在红旗时段过后比赛重新开始时，凭借拥有全新软胎的优势，仅次于获得胜利的塞尔吉奥·佩雷兹完赛，收获了第二名。

回顾这场从第11位起步的比赛，维特尔认为第一阶段对于取得领奖台成绩至关重要，尤其是当时他得以用上一套全新的软胎，而非一套Q2使用过的旧轮胎。

“我认为从战略上看，从更靠前的位置起步显然更好，”德国人表示，“但我拥有完好无损的新轮胎，而其他人的在排位赛中都跑过几圈了。”

“所以它帮助我们坚持得更久。但我们也真的很好地保护了轮胎，我认为这是我们的秘诀，再加上我们的速度也不赖。我认为赛车在比赛中的感觉很好，这是保持进步和勇往直前的关键。”

维特尔表示，尽管赛车在巴库的练习阶段全程都表现稳定，但能够收获领奖台还是一份“意外之喜”。

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, 2nd position, is cheered over the line by his team Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“我的意思是，我欣喜若狂，”他解释道，“拿到一个领奖台，这太激动人心了。我们来的时候可没想到。”

“到了周五，尽管我们没跑出什么名堂，但感觉很好。我很放松。周六，我们依旧没有什么突破，但这让周日的结果更显得甜蜜。”

维特尔也承认，考虑到年初在适应阿斯顿·马丁时遭遇的巨大困难，收获领奖台的感觉令人格外的欣慰。

“我认为这意义重大，”德国人表示，“很明显，我们的赛季开局很艰难。所以我认为这是一场伟大的比赛，我们拥有良好的速度，这很关键。”

“显然，我的起步很不错，很快就提升了好几个位置。然后在大家都进站的时候我就开始保护轮胎了。”

翻译/小飞侠

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