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Formula 1 / Azerbaijan GP 新闻

维特尔：轮胎管理是阿斯顿·马丁夺得首个领奖台的关键

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塞巴斯蒂安·维特尔相信，阿塞拜疆大奖赛第一阶段对轮胎的妥善管理，是他代表阿斯顿·马丁首次登上领奖台的关键。

维特尔：轮胎管理是阿斯顿·马丁夺得首个领奖台的关键

        德国人充分利用冗长的发车阶段提升了名次，随后又在红旗时段过后比赛重新开始时，凭借拥有全新软胎的优势，仅次于获得胜利的塞尔吉奥·佩雷兹完赛，收获了第二名。

        回顾这场从第11位起步的比赛，维特尔认为第一阶段对于取得领奖台成绩至关重要，尤其是当时他得以用上一套全新的软胎，而非一套Q2使用过的旧轮胎。

         “我认为从战略上看，从更靠前的位置起步显然更好，”德国人表示，“但我拥有完好无损的新轮胎，而其他人的在排位赛中都跑过几圈了。”

         “所以它帮助我们坚持得更久。但我们也真的很好地保护了轮胎，我认为这是我们的秘诀，再加上我们的速度也不赖。我认为赛车在比赛中的感觉很好，这是保持进步和勇往直前的关键。”

        维特尔表示，尽管赛车在巴库的练习阶段全程都表现稳定，但能够收获领奖台还是一份“意外之喜”。

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, 2nd position, is cheered over the line by his team

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, 2nd position, is cheered over the line by his team

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

        “我的意思是，我欣喜若狂，”他解释道，“拿到一个领奖台，这太激动人心了。我们来的时候可没想到。”

        “到了周五，尽管我们没跑出什么名堂，但感觉很好。我很放松。周六，我们依旧没有什么突破，但这让周日的结果更显得甜蜜。”

         维特尔也承认，考虑到年初在适应阿斯顿·马丁时遭遇的巨大困难，收获领奖台的感觉令人格外的欣慰。

         “我认为这意义重大，”德国人表示，“很明显，我们的赛季开局很艰难。所以我认为这是一场伟大的比赛，我们拥有良好的速度，这很关键。”

         “显然，我的起步很不错，很快就提升了好几个位置。然后在大家都进站的时候我就开始保护轮胎了。”

翻译/小飞侠

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Series Formula 1
Event Azerbaijan GP
车手 塞巴斯蒂安 维特尔
车队 阿斯顿马丁车队
Author Jonathan Noble

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