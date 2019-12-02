维特尔调侃2019年退役谣言

2019赛季上周日在阿布扎比落幕，第五名的完赛成绩就如维特尔在年度积分榜上的排名。这也是这位四届世界冠军车手自2014赛季以来——加盟法拉利至今——最差的年度成绩。

最近两年来，不断传来维特尔提前退役的谣言。今年当查尔斯·莱克勒克带来强大冲击，以及他又多次出现低级失误，又加上如今刘易斯·汉密尔顿与法拉利之间的“暧昧”，更加滋长了关于德国人的传闻，尽管他与法拉利的合约到2020年底到期。

阿布扎比赛后，当被问到对2021年的打算时，维特尔开玩笑说：“度假！”

“我认为明年我要去度假了。我之前就听说我要退休了，我不知道谁写的，但是好像他知道的比我还多。因为你们记者总是对的，所以可能下周我就真的会决定这么做！”

今年，维特尔只收获了一场胜利和两个杆位，而莱克勒克在效力法拉利的第一年就获胜两场，包括在法拉利的主场蒙扎，并以七个杆位成为全赛季杆位最多的车手。

维特尔另有八次登上领奖台的纪录。然而，尽管他在前三分之一赛季还在排位赛和比赛成绩上对新队友具有一定优势，此后就全面处于下风。阿布扎比赛后接受电视媒体采访时，他坦言要在2020赛季“做得更好”。

“我只是很诚实的人，我觉得有些事情我没有能够完成，”此后被Motorsport.com问及这么说是赛季疲惫后遗症，还是本赛季特别艰难时，他回答说，“我已经在这里很长时间了，也足够诚实地说我原本应该在一些地方做得更好。”

“我知道更多是我自己的表现，很明显我会先自我检讨，解决我认为需要解决的地方，而且先解决我自己可以解决的。所以我认为有些事情我可以做得更好，因为我知道我可以，这是我首先会看的，争取在明年做得更好。”

Sebastian Vettel, Ferrari, crashes Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

除了自身失误之外，法拉利在赛季开始后无法保持季前测试里的良好势头，也让维特尔开局陷入被动。

直到加拿大，他才迎来个人发挥最好的周末，获得了杆位发车的机会。但是比赛中，他在汉密尔顿全场紧追的压力下冲出赛道。尽管他还是力压对手第一个冲线，却因为被判返回赛道时违规而受罚五秒，结果落到了第二名。

“细节的话，我认为归根结底是小事情，”他补充道，“我认为很明显当你坐进赛车那一刻，你总是想发挥出最大的能力，但是就车队总体来说，我们也没有达到我们想要的竞争力。”

“上半年我们试图搞清楚我们哪里是我们性能不足之处，试图找到精确的答案：赛车还缺少什么，试了很多办法。我们原本可以把重心放在日常表现上，但那也是过程的一部分。”

“就像我之前说的，那不是什么大事情。我觉得就我的驾驶方式来说，我犯了一些不该犯的错误，而且我必须诚实。所以在备战等方面，可能就是一些小事情我能进行着手。”

维特尔甚至半开玩笑地说“少一些采访会有帮助”，并且称“这都是需要为明年商讨的事情，在做任何其他的商讨之前”。而他坚持表示，不需要做颠覆性的改变。

“我认为没有需要做根本性改变的地方，一直都是细节、小的调整，所以不是大地方。我不需要以不同的方式来驾驶，我知道如何驾驶，而且很明显我们一起试图改进赛车，让赛车对我们俩都可以更快。”

“但是正如我此前提到的，你总是会自我检查，所以我肯定不会与十年前一样。我已经进步了，表现更好，但肯定也有地方是你能做得更好的。”