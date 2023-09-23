维特尔：意识到F1世界的渺小后不后悔退役

本周末的日本大奖赛期间，这位四届世界冠军来到铃鹿启动他的“Buzzin' Corner”项目，以提高人们对生物多样性的认识。

本周四，所有20名现役F1车手都参加了在铃鹿2号弯内建造的新昆虫酒店的启动活动，路肩也被漆成黑色和黄色，向维特尔的所做的一切致敬。

在谈到他对这项运动的热情时，维特尔表示退役后他很开心——特别是因为这让他意识到F1以外的生活。

当被问及对是否有过重返F1有任何想法时，维特尔说：“现在不行。我的意思是，我很喜欢这个项目。

“这显然是一个小项目，但今年到目前为止，我很享受这段时间，有了很多想法，也读到了很多东西。长期以来，F1是我生活的中心，但一旦你走出来，你就会更加意识到世界其他地方有多大，F1在某种程度上有多渺小。但是，不要否定这项运动的兴奋点：这是一项了不起的运动，驾驶这些赛车令人惊叹。 所以是的，我当然很怀念。 但我也觉得在某个时候，我们所有人可能是时候往前看了。”

Sebastian Vettel with his biodiversity project at Turn 2 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

维特尔解释说，在铃鹿建造昆虫酒店的想法，是今年早些时候去摩纳哥大奖赛现场时，他向F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利提出来的。

虽然铃鹿的项目目前是一次性的，但维特尔表示，他将对在其他赛道安置类似的区域，以帮助提高对生物多样性的认识，持开放态度。

“那会很棒，但显然这在很大程度上取决于F1的支持，”他说。“显然，斯蒂法诺非常支持。我在摩纳哥提出了这个项目。他支持并相信我们能做到。所以，是的，很高兴我们成功了。得到其他车手的支持非常棒。能得到每个人的支持，感激不已。此外，一些车队领队、车队经理也来了，整个社区的人都来了。他们中大多数人都来到这里真是太好了。”

虽然维特尔对他的生物多样性和气候项目充满热情，但他认为从F1退役后，这还没有成为他的使命。

“也许我还在等待我的使命，但这绝对是我非常关心的事情，对我来说非常重要，”他解释说。“这不是我的召唤，我认为在某种程度上，它应该是每个人的召唤，因为与其谈论昆虫和生命形式，不如谈论回我们，因为我们都喜欢吃东西。谁在给植物授粉？”

“有各种各样的昆虫，如果因为我们快速失去生物多样性，它们消失了，那么我们正处于大规模灭绝之中，失去了我们可能还不了解的物种，等等。因此，如果这种情况继续下去，那么我们基本上会从这个星球上消失。那将是一种耻辱。所以，这不是我的使命。这应该是我们所有人的使命。”

翻译/Holiday