维特尔要“带着尊严”告别法拉利

2015年加入法拉利的维特尔，将在本赛季结束后与意大利车队作别。车队在2020赛季暂停期间，做出了不与德国人续约的决定。而在经过四个多月的考虑后，他决定在明年加入阿斯顿·马丁F1车队项目——也就是当前的Racing Point。

虽然查尔斯·莱克勒克在前四场比赛里两次登上领奖台，但法拉利着实遭遇了40年来最糟糕的赛季，仅仅在制造商积分榜上排名第六。同期，维特尔在11场比赛过后，仅仅获得了17个积分，在车手积分榜上处于第13位。

但是，这位四届世界冠军拒绝以这种低迷的姿态结束2020赛季，尽管他承认与法拉利目前的关系已经发生了变化。

“我很荣幸与车迷、车队和意大利共同度过了那些激动的时刻，那是无比荣幸，”维特尔在葡萄牙大奖赛前表示。

“但是就像其他事情一样，事情总要画上句号。所以我非常期待明年开始的新篇章，但在此之前，我想带着尊严合上这一章。（我）试着重整旗鼓，所以我才能达到我知道我能达到的表现，克服那些困难，为新篇章做好准备。

“我不认为我是那种最后会变得超级激动的人。我认为我很实际的知道事情都会有终点。正如我说的，车队现在的情况可能与一二年前我们打交道时不同了。”

本赛季的SF1000赛车竞争力明显退步。即便如此，两位法拉利车手之间的差距让人难以理解。维特尔尤其对赛车感觉极不顺手，只有5场比赛进入了前十名。更尴尬的是，从匈牙利之后，他已经连续8场排位赛成绩不如莱克勒克，而且在此期间只在斯帕完赛排名高于队友。

“我认为今年的赛车显然对我们俩都很难驾驶，我参加了所有的会议，我们分享观点，这不容易，”德国人表示。

“我认为很明显，这个赛季开始时就知道你们会分道扬镳，这段关系很定会不同。无论如何，我尊重过去几年来我这边进行的工作，因此我愿意拿出最大的回报。

“这几年我的处境很不易。多场比赛与我们的意愿背道而驰。有时候就像这样，而我自己，我必须克服困难，期待新赛道和即将到来的比赛，试着调整得更加到位一点。”

周五的两节自由练习中，维特尔在上午的阶段里与前十名擦肩而过，而下午则名列第六，尽管与莱克勒克相差了0.3秒之多。